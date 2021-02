Woede in Spanje om provocerende cover met Messi: ‘Totale intimidatie’

Dinsdag, 9 februari 2021 • Rian Rosendaal

De opmerklijke cover die France Football maandag gebruikte heeft kwaad bloed gezet in Spanje. Op de voorpagina van het Franse sportblad stond Lionel Messi afgebeeld in het shirt van Paris Saint-Germain en volgens verschillende Spaans media is dat met een reden gedaan. Men denkt dat PSG er alles aan doet om het vuurtje op te stoken in aanloop naar het tweeluik met Barcelona in de achtste finale van de Champions League.

Onder meer Sport vindt de voorpagina die maandag in Frankrijk te zien was provocerend. 'Acoso total', wat zoiets betekent als 'totale intimidatie', prijkt dinsdag op de voorpagina van de Spaanse krant. "In Parijs blijven ze Barcelona maar provoceren met speculaties over de toekomst van de Argentijnse vedette", zo wordt verwezen naar de situatie van Messi, die in het Camp Nou over een aflopend contract beschikt. PSG is één van de meest voorname kandidaten om de 33-jarige aanvaller transfervrij over te nemen, al is ook Manchester City nog steeds in de race.

Ook bij Mundo Deportivo is er ergernis over de manier van doen van France Football. De krant uit Spanje rept over 'pesterijtjes' voorafgaand aan de Champions League-kraker tussen Barcelona en PSG van volgende week dinsdag. In het kamp van PSG is Messi ook onderwerp van gesprek, zo bleek maandag. "Het zou geweldig zijn om samen te kunnen spelen met Messi", zei Marco Verratti in gesprek met Canal+. "Het zou fantastisch zijn als hij naar PSG zou komen, dat zou echt een cadeau voor mij zijn als voetballer. Ik zou de bal gewoon aan Messi en Neymar geven en achterin blijven en genieten."

Messi staat er eveneens goed op bij trainer Mauricio Pochettino en technisch directeur Leonardo, terwijl France Football maandag meldde dat de aanwezigheid van Neymar de sterspeler van Barcelona weleens over de streep zou kunnen trekken. Het Franse blad benadrukte overigens wel dat Messi bij PSG genoegen zou moeten nemen met een lager salaris dan hij gewend is bij Barcelona. Vanwege de coronacrisis moet ook de Franse grootmacht een pas op de plaats maken in financieel opzicht.

De Britse journalist Sid Lowe vindt overigens dat Sport zich enigszins hypocriet opstelt richting France Football. Hij verwijst dinsdag in een aantal tweets naar de keren dat men in het afgelopen jaar covers heeft gepubliceerd met een eventuele terugkeer van Neymar bij Barcelona als onderwerp. Vooral vorig jaar zomer werden de geruchten over een comeback steeds sterker. De Braziliaanse aanvaller koos echter voor een langer verblijf bij PSG.

