‘Na Sergio Ramos opnieuw grote twijfel over aanblijven boegbeeld bij Real’

Dinsdag, 9 februari 2021 om 09:15 • Rian Rosendaal

Er is twijfel over de toekomst van Raphaël Varane bij Real Madrid. De centrumverdediger lijkt namelijk geen haast te hebben om zijn tot 2022 lopende contract bij De Koninklijke te verlengen, waardoor de clubleiding volgens Marca overweegt om de Franse stopper deze zomer te verkopen. Real wil in alle gevallen voorkomen dat Varane over ruim een jaar gratis de deur uitloopt in Madrid.

Volgens bovengenoemde Spaanse krant staat Varane open voor een nieuwe uitdaging elders en mochten de contractbesprekingen met Real niets opleveren, dan lijkt een voortijdig vertrek uit het Estadio Santiago Bernabéu zeker tot de opties te behoren. De vraagprijs voor de 27-jarige verdediger ligt naar verluidt op vijftig miljoen euro en Varane wordt in de Spaanse media al in verband gebracht met Paris Saint-Germain en Manchester United, terwijl Juventus en Chelsea op de achtergrond de situatie rondom de mandekker eveneens in de gaten houden.

Real werkt achter de schermen hard aan de eventuele opvolging van Varane én Sergio Ramos, die nog steeds niet tot een akkoord is gekomen om zijn aflopende verbintenis in Madrid te verlengen. Ramos kan met twee jaar verlengen, maar moet dan wel genoegen nemen met een salarisverlaging. David Alaba staat sowieso bovenaan het lijstje van trainer Zinédine Zidane. Mocht zowel Varane als Ramos na dit seizoen vertrekken, dan wil men nog een tweede verdediger aan de selectie toevoegen. Pau Torres (Villarreal), Jules Koundé en Diego Carlos (Sevilla) zijn in dat kader ook in beeld bij de technische leiding van Real.

Marca brengt voorts naar voren dat Varane op zakelijk gebied wordt bijgestaan door zijn broer Antony, al tekende de verdediger vorig jaar september ook een contract met het managementbureau CAA Sports. Dit bedrijf doet veel zaken op de Engelse transfermarkt, waardoor de link met Manchester United en Chelsea snel is gelegd. Het bureau behartigt onder meer de belangen van Carlos Ancelotti, Ashley Young en Dele Alli en is qua marketing en portretrechten ook betrokken bij Cristiano Ronaldo, James Rodríguez, Bernardo Silva en José Mourinho.

Varane werd in 2011 overgenomen van Racing Lens en de teller qua wedstrijden staat bijna tien jaar later op 346. De centrale verdediger uit Frankrijk veroverde met Real onder meer viermaal de Champions League en drie keer de Spaanse landstitel. Daarnaast legde Varane, met zeventig interlands voor Frankrijk achter zijn naam, in 2018 de wereldtitel. Hij bereidt zich momenteel voor op het thuisduel van Real met Getafe van dinsdagavond.