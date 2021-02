‘Hij is beter dan Calvin Stengs, Steven Berghuis en Quincy Promes’

Noa Lang is in een half jaar tijd tot een openbaring op de Belgische velden uitgegroeid. De 21-jarige aanvaller vertrok vorig jaar zomer na 7,5 jaar bij Ajax en schittert nu in het tenue van Club Brugge. Mede door twaalf goals en acht assists van de jeugdinternational gaat het team van Philippe Clement aan kop in de competitie en wordt Lang langzamerhand ook met het Nederlands elftal in verband gebracht.

Voormalig Belgisch international Marc Degryse geniet van het spel van Lang. “Een verrijking. Een attractie. Een jongen die schoonheid koppelt aan efficiency”, somt de oud-aanvaller van onder meer PSV dinsdag in het Algemeen Dagblad op. “Alleen al vanwege zijn aanwezigheid is het zuur dat fans niet naar het stadion mogen. Ik hoor jullie over wie met Oranje naar het EK moet: Calvin Stengs, Steven Berghuis, Quincy Promes. Jullie vergeten de belangrijkste: Lang. Hij is echt beter.”

“We genieten ongelooflijk van hem.” Lang, 21 jaar, is gehuurd van Ajax met een verplichte koopoptie á zes miljoen euro. Degryse verwacht niet dat de aanvaller nog jarenlang in het blauw-zwarte tenue van de Bruggelingen zal blijven spelen. “Hij gaat een transfer maken naar een internationale topcompetitie. The sky is the limit voor hem, dat geloof ik echt. Maar als het aan mij ligt blijft hij nog even hier. Met zijn aanvallende en avontuurlijke spel geeft Lang het Belgische voetbal enorm veel kleur.”

Jasper van Leeuwen, voormalig manager jeugdscouting van Ajax, denkt wel te weten waarom men in België wegloopt met Lang en het in Amsterdam niet is gelukt. “Noa is gehaald als creatieve middenvelder, een jongen die je vrijheid moet geven om zijn acties te maken. Na ons vertrek zat hij te veel in een tactisch korset, vaak gebruikt als aan de zijlijn geplakte buitenspeler. Ik vermoed dat daarin de oorsprong zit van de wrijving die is ontstaan tussen hem en Ajax”, zegt de nu technisch directeur van FC Volendam.

“Ongeduldig als hij is, ging dat aan hem schuren, waarna hij die onvrede vervolgens ook uitstraalde. Mede daardoor is hij, vermoed ik, verkeerd begrepen en nooit vaste basisspeler geworden. Oprecht jammer, vind ik. En Noa ook.” De beeldvorming over Lang is volgens Van Leeuwen onterecht. “Ik heb in de Ajax-opleiding weinig jongens meegemaakt die zo gedreven en loyaal zijn als Noa. Hij heeft een handleiding, moet vertrouwen voelen om te presteren, maar echt: deze jongen deugt.”