Géén dubbelslag voor PSV: gesprekken met Mino Raiola leveren niets op

Dinsdag, 9 februari 2021 om 07:34 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:47

PSV heeft geen akkoord bereikt over een langere overeenkomst met Denzel Dumfries. Volgens Voetbal International zijn de gesprekken met zaakwaarnemer Mino Raiola over een nieuw en langer contract voor de verdediger annex aanvoerder op niets uitgelopen. Het weekblad schrijft dat Dumfries de focus op de komende maanden wil leggen en de ontwikkelingen van geïnteresseerde clubs wil afwachten.

Dumfries, die in april 25 jaar wordt, heeft nog een contract tot de zomer van 2023. De Oranje-international werd vorig jaar zomer met clubs als Newcastle United en AC Milan in verband gebracht. “Als corona niet had toegeslagen, had ik misschien al ergens anders gespeeld”, zei hij in september. “Dat is niet gebeurd en ik ben heel blij bij PSV, maar ik voel wel dat ik als voetballer en als mens klaar ben voor een club in het buitenland.”

PSV gaat uit van een transfersom tussen de twaalf en vijftien miljoen euro als Dumfries, die medio 2018 van sc Heerenveen overkwam en sindsdien 110 duels in alle competities speelde, daadwerkelijk komende zomer vertrekt. Het is maar de vraag of de Eindhovense club een dergelijk bedrag voor Mohamed Ihattaren zal ontvangen als de naderende gesprekken met Raiola over de middenvelder eveneens op niets uitlopen.

Ihattaren, die vrijdag zijn negentiende verjaardag viert, staat immers nog maar tot volgend jaar zomer op de loonlijst van PSV. De gesprekken tussen beide partijen zijn bovendien al sinds het voorjaar van 2020 aan de gang. PSV lijkt volgens het weekblad snel duidelijkheid te willen met het oog op de te volgen strategie, een zomerse transfer bijvoorbeeld, mocht een handtekening uitblijven.

“Hoelang ik hier nog blijf, weet ik niet”, zei Ihattaren vlak voor de winterstop. “Het klopt dat we al een tijdje in gesprek zijn, maar ik laat alles aan mijn zaakwaarnemer over. Komen we eruit, dan komen we eruit. Zo niet, ik heb nog een contract tot 2022.”