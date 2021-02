Van Persie verdedigt ‘best unieke speler’: ‘Waar zie je die nog in Nederland?'

Dinsdag, 9 februari 2021 om 06:38 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:18

Robin van Persie kijkt bij voetballers liever naar wat ze wél kunnen, niet naar wat iemand nog zou missen. De oud-aanvaller van onder meer Feyenoord, Arsenal en Manchester United is bijvoorbeeld weg van voetballers die over een bijzonder talent beschikken en met name Calvin Stengs kan hem bekoren. De aanvaller van AZ krijgt dit seizoen veel kritiek te verwerken omdat hij veel balverlies lijdt en weinig doelpunten maakt. “Je hebt na best een lange tijd weer een diamant”, benadrukt Van Persie echter dinsdag in De Telegraaf.

Van Persie genoot van de verrichtingen van Stengs, 22 jaar, in het Eredivisie-duel tussen Feyenoord en AZ (2-3) van ruim twee weken geleden. “Ik zag hoe hoe hij spelers vrijzette voor de keeper, als je tegen Feyenoord zijn assist bij de laatste goal van Myron Boadu zag, hoe mooi die voorzet was aangesneden, de juiste balsnelheid, zijn aannames en hoe ook andere middenvelders nog konden scoren als ze zijn passes beter hadden verwerkt. Stengs heeft ook nog het goede gevoel voor de momenten waarop hij rust aan de bal moet houden en wanneer hij het spel moet versnellen.”

Stengs is in de optiek van Van Persie ‘eigenlijk een ouderwetse nummer tien’. “En waar zie je die nog in Nederland?”, vraagt de oud-international zich openlijk in zijn column af. “In mijn ogen is Stengs best uniek. Een echte nummer tien heb ik in Nederland de afgelopen jaren niet gezien. Ik zie alleen maar lopers op tien staan.” Van Persie denkt dat de echte liefhebber ook liever een spelmaker op tien ziet dan een loper. “Daar hebben we er al zat van. Als Stengs zijn eigen speelstijl gaat analyseren en dat stukje toevoegt aan wat hij al bezit, dus vaker het randje durft op te zoeken, kan hij in potentie naar de absolute top.”

“Hij moet zich volstrekt niets aantrekken van mensen die belichten dat hij een paar keer balverlies lijdt. Aan dat soort commentaren heeft hij niks. Hij moet vooral zo doorgaan en alleen de grens opzoeken in een wedstrijd. Dan komt hij op een level hoger.” Ook bij Boadu heeft Van Persie de hoop dat hij nog naar een hoger niveau kan stijgen. “Hij is pas twintig jaar. Als je in topwedstrijden zo klinisch de trekker kan overhalen, ben je in potentie ook een absolute topper.”

Van Persie benadrukt dat van een twintigjarige voetballer niet kan worden verwacht dat hij elke wedstrijd meteen goed speelt. “Hij geeft veel signalen af dat hij niet één maar twee levels omhoog kan. Boadu moet zichzelf geen onnodige druk opleggen, want hij kan fantastisch voetballen. Ik hoop voor jongens als Stengs en Boadu dat ze niet veiliger gaan spelen. Want echte toppers moeten risico leggen in hun spel. Die móeten fouten durven maken.”