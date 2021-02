Van Ginkel: ‘Dit overkomt 1 op 200 mensen, ik had het en het was ernstig’

Dinsdag, 9 februari 2021 om 09:06 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 09:45

Marco van Ginkel zal de datum 13 januari 2021 niet snel vergeten. De 28-jarige middenvelder, die dit seizoen opnieuw gehuurd wordt door PSV van Chelsea, maakte op die dag na een revalidatieperiode van maar liefst 983 dagen zijn rentree op het voetbalveld. Van Ginkel vertelt tegenover Goal uitgebreid over de hevige terugslagen die hij in dat traject kende en dat hij zelfs het einde van zijn loopbaan heeft zien naderen.

Van Ginkel werd als huurling van PSV in het seizoen 2017/18 kampioen van Nederland en speelde daar met liefst 14 goals in 28 competitieduels een grote rol in. In juli 2018 onderging de voormalig Vitessenaar een serieuze, maar gangbare operatie aan zijn voorste kruisband. Waar voetballers normaliter na zes tot acht maanden terugverwacht worden op het wedstrijdveld, traden er bij Van Ginkel na zijn operatieve ingreep complicaties op.

Zes weken na de operatie kreeg Van Ginkel last van een infectie in zijn knie. "Aan mij werd verteld dat dat soort dingen kunnen gebeuren, maar slechts 1 op de 200 mensen overkomt het", zegt de achtvoudig Oranje-international. "Ik had het en het was ernstig. Het gevaar bestond zelfs dat mijn carrière over was. Op een gegeven moment was het fifty fifty of mijn loopbaan zou overleven. Zeker gedurende de eerste week van de infectie, niemand wist hoe de infectie zich zou ontwikkelen in het gewricht."

Van Ginkel kreeg een antibioticakuur van drie maanden vanwege de hardnekkigheid van de infectie. En dat bleek niet genoeg. "Ze moesten mijn knie drie keer schoonmaken door middel van een operatie. De infectie heeft mijn knie een beetje vernietigd. Dat is waarom het zolang heeft geduurd. De infectie beschadigde mijn knie en de kruisband en daardoor moest het weer helemaal opnieuw geopereerd worden. Het was een heel zware periode."

"Emotioneel en mentaal was het erg moeilijk. Maar ik ben een heel positief persoon. Ik denk dat iedereen die mij kent dat zou zeggen en het heeft ervoor gezorgd dat ik de moed erin kon houden, zeker. Maar ik kan niet ontkennen dat ik een paar moeilijke dagen heb gehad in die bijna 1000 dagen." Van Ginkel was dus bijna drie kalenderjaren uitgeschakeld, maar maakte aan het begin van 2021 eindelijk zijn rentree.

Tegen AZ (1-3 verlies) mocht de middenvelder vier minuten voor tijd invallen van trainer Roger Schmidt. "Het voelde weer een beetje als mijn debuut. We verloren de wedstrijd, maar ik heb het toch met mijn familie gevierd. Het voelde belangrijk omdat het een grote prestatie voor mij was." Daarna volgde voor Van Ginkel ook nog invalbeurten van respectievelijk 17 en 16 minuten tegen RKC Waalwijk (2-0 winst) en FC Twente (3-0 winst).

De vraag is of Van Ginkel zijn oude niveau nog zal halen. "Als ik weer op mijn niveau kan komen, dan ken ik mijn kwaliteiten, maar het is op dit moment alleen maar focussen op PSV en mezelf. Ik wil wat meer minuten gaan maken in de komende wedstrijden. De mentaliteit die je nodig hebt om het te maken, is dezelfde als die je nodig hebt om terug te komen. Het is de wil om elke dag beter te worden. Maar nu voor nu ben ik gewoon blij dat ik weer voetballer ben."