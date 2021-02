Aanhoudende bloedvorm van Luis Suárez blijkt in extremis niet genoeg

Maandag, 8 februari 2021 om 22:57 • Laatste update: 23:00

Atlético Madrid heeft zich maandagavond in de slotminuten de kaas van het brood laten eten in LaLiga. Lang zag het ernaar uit dat de ploeg van Diego Simeone in eigen huis een zege uit het vuur zou slepen tegen Celta de Vigo, maar de bezoekers maakten in de laatste minuut gelijk: 2-2. Een hoofdrol was weggelegd voor Luis Suárez, die voor zowel de eerste als de tweede Madrileense treffer zorgde en nu met zestien competitiegoals ruim bovenaan staat op de topscorerslijst. De koploper behoudt ondanks het puntenverlies een voorsprong van acht punten op Barcelona, dat tweede staat en bovendien een wedstrijd meer speelde.

Hoewel de ploeg van trainer Eduardo Coudet als underdog aan de aftrap stond in het Wanda Metropolitano, maakte Celta duidelijk de huid duur te verkopen. Nog voor het verstrijken van de tiende speelminuut hadden de bezoekers twee speldenprikjes uitgedeeld, terwijl Atlético, dat onder meer João Félix, Mario Hermoso en Thomas Lemar moest missen vanwege een corona-uitbraak bij de club, nauwelijks van de eigen helft af wist te komen.

De Galiciërs lieten de bal razendsnel rondgaan op de helft van de thuisploeg, en die aanvallende gretigheid werd na dertien speelminuten beloond met een treffer. Hugo Mallo kreeg veel ruimte aan de rechterkant van het veld en bezorgde een fraaie voorzet bij Santi Mina, die met een kopbal uit een snoekduik doelman Jan Oblak verschalkte: 0-1. Celta, dat ook na de treffer vol goede moed bleef aanvallen, kreeg op slag van rust alsnog het deksel op de neus. Marcos Llorente leverde een harde en lage voorzet af bij de tweede paal, waar Suárez de 1-1 binnengleed.

Na rust trokken de mannen van Simeone de lijn van de slotfase van de eerste helft door, want al snel werd de voorsprong gevonden. Wederom was het Suárez die het eindstation was van een fraaie aanval; ditmaal tikte de vrijstaande Uruguayaan een voorzet Renan Lodi van dichtbij binnen: 2-1. Iago Aspas hoopte de stand enkele minuten later te nivelleren, maar diens schot werd door Geoffrey Kondogbia met een uiterste krachtinspanning geblokt. Toch slaagde Celta erin om gelijk te maken. Augusto Solari werd in de 89ste minuut over het hoofd gezien door de defensie van Atlético, waardoor de middenvelder rechts van het strafschopgebied in balbezit kon komen. Zijn lage voorzet werd vervolgens binnen gegleden door Facundo Ferreyra: 2-2.