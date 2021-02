René van der Gijp vergelijkt Noa Lang met grote naam uit de Premier League

Maandag, 8 februari 2021 om 22:25 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:35

Ook in Veronica Inside konden de uitmuntende prestaties van Noa Lang niet onbesproken blijven. René van der Gijp stelt dat de aanvaller van Club Brugge, die zaterdag opnieuw twee keer scoorde, rijp is om geselecteerd te worden voor het Nederlands elftal. Verder nomineert Johan Derksen ook Joey Veerman van sc Heerenveen voor een plek in Oranje.

"Ik heb vanmiddag al die goals van Noa Lang zitten bekijken. Ze hadden een filmpje over hem, met die Wesley Sonck erbij", doelt Van der Gijp op onderstaande compilatie van Lang gemaakt door het Belgische sportprogramma Sporza. "Goede goals, man! Goede goals! Weet je op wie ik hem een heel klein beetje vind lijken in zijn spel? Op die James Rodríguez. Alleen die James komt net iets van snelheid tekort, maar Lang is niet langzaam. Hij is niet heel snel, maar best wel snel."

Al snel gaat het dan ook over de discussie of Lang opgeroepen moet worden voor Oranje. "Maar waarom neem je dan Calvin Stengs wél bij het Nederlands elftal?", stelt Van der Gijp. "Die jongen doet het echt waanzinnig goed, knap man! Neem hem er een keer bij." Als het onderwerp Oranje op tafel ligt, brengt Derksen ook Veerman te berde. "Heeft Frank de Boer jongens gestuurd naar Joey Veerman van Heerenveen? Ik vind dat die jongen rijp is voor Oranje. Is er een betere middenvelder op het ogenblik in Nederland? Die als hij de bal heeft, hem overal neerlegt waar hij ze wil hebben."

"Ik vind het een extreem talent, die iedere wedstrijd bij Heerenveen laat zien waartoe hij in staat is", aldus Derksen. Wim Kieft lijkt nog enige twijfels te hebben bij Veerman. "Als je Joey Veerman neemt, of je neemt Frenkie de Jong... ik bedoel: je moet ook een beetje lopen, hè, tegenwoordig", zegt de oud-spits. Van der Gijp haakt daarop in met: "Dat doet die Noa Lang, die blijft gaan als de brandweer. Die maakt meters, dat is niet normaal."