‘Ajax maakt na schorsing voor Onana werk van terugkeer van Cillessen’

Maandag, 8 februari 2021 om 19:48 • Laatste update: 19:50

Jasper Cillessen wordt in de gaten gehouden door Ajax, zo weet de Spaanse sportkrant El Desmarque maandag te melden. De Amsterdammers zouden geïnteresseerd zijn in de diensten van de 31-jarige sluitpost van Valencia om het gat op te vullen dat André Onana achterlaat vanwege zijn eenjarige dopingschorsing. Hoewel er nog geen concreet bod op tafel ligt, klinken er geluiden dat Cillessen deze zomer terug kan keren naar de Nederlandse hoofdstad.

Volgens de berichtgeving van El Desmarque heeft Ajax de doelverdediger van Oranje na zijn vertrek in 2016 nooit uit het oog verloren. Onana leek afgelopen zomer te gaan vertrekken, maar bleef de Amsterdammers toch trouw, waardoor nog geen werk werd gemaakt van de komst van Cillessen. Het plan is naar verluidt om de keeper van Valencia deze zomer alsnog naar Ajax te halen, wanneer de transferwindow geopend is. Cillessen heeft in Valencia een contract tot medio 2023.

Het is de samenloop van omstandigheden die het vuurtje tussen Ajax en Cillessen weer zou hebben aangewakkerd, zo klinkt het bericht. Aan de ene kant is het de uitsluiting van Onana, die door de UEFA voor twaalf maanden geschorst werd, omdat er op 30 oktober vorig jaar het verboden middel Furosemide in zijn urine is aangetroffen, wat voor Ajax een reden is om naar een tijdelijke opvolger te zoeken. Aan de andere kant is Cillessen weer op de weg terug na een slepende voetblessure, waardoor hij binnenkort weer in actie zou kunnen komen.

Cillessen kwam dit seizoen nog niet in actie voor Valencia. De voormalig doelman van onder meer Barcelona en NEC werd in november behandeld aan zijn rechterbeen, nadat hij een spierblessure had opgelopen tijdens een trainingssessie. Voor zijn blessure moest de keeper overigens al genoegen nemen met een plek op de bank: Jaume Domènech, de huidige eerste doelman van Valencia, kreeg in de openingsfase de voorkeur van trainer Javi Gracia. Wel speelde Cillessen in oktober twee keer voor het Nederlands elftal in de Nations League.