Perez: ‘Ik zou het heel raar vinden als hij straks niet bij de EK-selectie zit’

Maandag, 8 februari 2021 om 19:10 • Laatste update: 19:14

Wout Weghorst heeft de afgelopen periode veel indruk gemaakt op de tafelheren van het programma Voetbalpraat van ESPN. De aanvaller van VFL Wolfsburg verkeert met acht treffers in zijn laatste zeven optredens in uitstekende vorm, maar de 28-jarige spits kon vooralsnog niet rekenen op het vertrouwen van bondscoach Frank de Boer. Met name voor Kenneth Perez is het onbegrijpelijk dat Weghorst nauwelijks in beeld komt bij Oranje.

"Het is bijzonder dat een speler die zoveel goals maakt in de Duitse Bundesliga, wat natuurlijk een vrij goede competitie is, niet of nauwelijks in beeld komt bij Oranje. Het is toch niet te verkopen dat de nummer drie van de topscorerslijst in Duitsland zich niet in de kijker speelt, terwijl Luuk de Jong, die maar mondjesmaat speelt bij Sevilla, vooralsnog de voorkeur krijgt als pinchhitter!?”, vraagt Perez zich hardop af.

"Misschien kunnen we Weghorst wel als eerste spits meenemen voor het Nederlands elftal. Depay kan dan uitwijken naar een andere positie", oppert Perez. "Waarom zou Weghorst het niet gewoon voor een maandje mogen proberen?" Op de vraag van presentator Arno Vermeulen of de analist het vreemd zou vinden als Weghorst er bij het eerstvolgende selectiemoment niet bij zou zitten, antwoordt hij bevestigend: "Ja, dat zou ik heel erg raar vinden."

Hoewel ook de overige tafelheren het eens zijn met het feit dat de spits van Wolfsburg momenteel in goede doen is, wordt met name het karakter van Weghorst gezien als mogelijk struikelblok voor De Boer. "Bij Wolfsburg spelen ze een heel ander systeem dan bij het Nederlands elftal. Dat is veel minder op zijn lijf geschreven", vindt Valentijn Driessen. "Maar het grootste probleem is denk ik de persoon Weghorst en de manier waarop hij zich opstelt in een groep. Hij zou nooit accepteren dat hij niet de eerste spits is, wat in een groep voor problemen kan zorgen."

Sjoerd Mossou kan zich vinden in de woorden van de journalist en zag een vergelijkbare situatie met Clarence Seedorf, die er ook niet aan te pas kwam onder toenmalige bondscoach Bert van Marwijk. “Hij was ook te goed om op de bank te zetten, maar hij werd toch maar niet meegenomen om problemen in de kleedkamer te voorkomen. Het is niet zo dat hij niet werd geselecteerd omdat hij niet goed genoeg was, maar omdat er voor zijn karakter geen plek was in de selectie. Een type-Pierre van Hooijdonk of -De Jong is voor een trainer veel prettiger: zij klagen niet, je kunt ze altijd nog in het veld brengen en ze kennen hun rol.”

"Dat vind ik een vreemde redenering", sluit Perez af. "Dus dan zeg je met Weghorst eigenlijk: 'Jij bent te ambitieus, dus jij komt er niet in.'" Weghorst was tot dusver al goed voor veertien Bundesliga-treffers, waar hij twintig wedstrijden voor nodig had. Ook afgelopen weekend speelde de Nederlander een belangrijke rol bij de 0-2 overwinning op Augsburg, daar hij in de 38ste minuut voor het openingsdoelpunt zorgde.