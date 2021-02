Nieuw tijdstip voor kraker tussen Ajax en PSV; NEC tegen VVV afgelast

Maandag, 8 februari 2021 om 18:40 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:53

De KNVB voert als gevolg van de aanhoudende sneeuwval ook in het TOTO KNVB Beker-toernooi twee wijzigingen door in het schema. De kwartfinale tussen Ajax en PSV is vervroegd naar 20.00 uur, terwijl het duel tussen NEC en VVV-Venlo afgelast is.

De wedstrijd tussen NEC en VVV kan niet doorgaan, omdat er te weinig tijd is om het veld van Stadion De Goffert sneeuwvrij te krijgen. De thuishaven van NEC beschikt niet over veldverwarming. Het is nog niet duidelijk wanneer de wedstrijd ingehaald moet worden, maar de KNVB stelt dat het vanwege de voortgang van het bekertoernooi noodzakelijk is om de wedstrijd uiterlijk volgende week woensdag te spelen.

In de Johan Cruijff ArenA is vanwege het dichte dak geen sneeuwhinder. Het besluit om de wedstrijd tussen Ajax en PSV, die aanvankelijk gepland stond om 21.00 uur, een uur te vervroegen is genomen in overleg met de clubs en zendgemachtigde ESPN, zo legt de KNVB uit in een persbericht.

De overige twee wedstrijden in de kwartfinale gaan vooralsnog volgens planning door. Dinsdagavond begint het treffen tussen Excelsior en Vitesse om 20.00 uur, terwijl sc Heerenveen - Feyenoord op donderdag eveneens om 20.00 uur start.