‘Kjell Scherpen vind ik op dit moment nog niet goed genoeg voor Ajax 1’

Maandag, 8 februari 2021 om 16:53 • Laatste update: 16:56

Alfons Groenendijk verwacht dat Maarten Stekelenburg de eerste keeper van Ajax wordt zolang André Onana geschorst is. De clubloze trainer vindt Kjell Scherpen nog niet klaar voor een vaste basisplaats in de hoofdmacht van de Amsterdammers, terwijl hij Stekelenburg hoog heeft zitten. Groenendijk heeft in het verleden bij Ajax samengewerkt met de 38-jarige keeper en heeft veel vertrouwen in hem. “Hij is een prima keeper”, zegt Groenendijk bij Voetbal International. “Hij heeft alles en kan het met zijn ervaring goed invullen.”

Stekelenburg maakte afgelopen zomer transfervrij de overstap van Everton naar Ajax, waar hij de stand-in werd van Onana. Doordat de Kameroense keeper door de UEFA voor twaalf maanden geschorst is vanwege het overtreding van de dopingregels, moet Erik ten Hag een nieuwe eerste keeper aanwijzen. Groenendijk zou voor Stekelenburg kiezen als hij het voor het zeggen zou hebben in de Johan Cruijff ArenA. “Ik vond hem in potentie een van de allerbesten die ik ooit heb gezien”, aldus Groenendijk, terugdenkend aan zijn tijd bij Ajax. “Hij had alles, maar in het buitenland werd hij dan toch vaak tweede keeper. Ik heb het nooit zo begrepen.”

“In de potentie is hij een van de allerbesten”, benadrukt Groenendijk. “En daarom heb ik er ook vertrouwen in dat, ondanks dat hij al wat ouder is, hij Ajax 1 door moeilijke wedstrijden heen kan slepen.” De oud-speler van Ajax vindt niet dat Ten Hag moet kiezen voor Scherpen. “Hem vind ik op dit moment nog niet goed genoeg voor Ajax 1”, zegt hij. “Dat heeft ook te maken met de wedstrijden die ik van Jong Ajax gezien heb. Hij is nog geen rustpunt. Dat kan hij wel worden, maar dat moeten we ook nog zien. Hij kan zeker keepen en is absoluut een groot talent. Dat heeft ook bij Emmen laten zien, waardoor Ajax het vertrouwen had om hem te halen. Dat zegt ook iets.”