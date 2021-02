Amerikanen plaatsen Messi tijdens Super Bowl in rijtje met The Goats

Maandag, 8 februari 2021 om 15:11 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:13

Lionel Messi werd dit weekeinde rondom de finale van de Super Bowl in de Verenigde Staten nog eens extra in het zonnetje gezet. De aanvaller en spelmaker van Barcelona verscheen tijdens de televisie-uitzending in de nacht van zondag op maandag, voorafgaand aan de finale tussen de Tampa Bay Buccaneers en titelverdediger Kansas City Chiefs in Florida, in een rijtje met enkele iconische namen uit vooral in Amerika zeer populaire sporten.

De foto van Messi, waarbij werd verwezen naar zijn vier eindzeges in de Champions League, verscheen samen met de afbeeldingen van Tom Brady (American Football), Michael Jordan (basketbal) en de Canadees Wayne Gretzky (ijshockey). Brady veroverde op 43-jarige leeftijd voor de zevende maal in zijn loopbaan de Super Bowl, doordat de Tampa Bay Buccaneers met 31-9 zegevierden in de eindstrijd. Na afloop van de finale werd Brady uitgeroepen tot The Goat: The Greatest Of All Time. De Amerikaanse sportheld is zelf juist weer idolaat van Messi, zo liet hij nog niet zolang geleden weten. "Messi is zonder twijfel mijn favoriete voetballer. Ik vind hem echt een geweldige speler", zo klonk het in de Amerikaanse media.

???????????? ?????????? ?? Het is weer gelijk in Sevilla dankzij de net ingevallen superster van Barça: 1-1 ??#ZiggoSport #LaLiga #BetisBarça pic.twitter.com/oS2KFwBEOC — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 7, 2021

Messi, Brady, Jordan en Gretzky werden op de Amerikaanse televisie The Goats By Sport genoemd. Naar schatting hebben ruim 110 miljoen televisiekijkers over de hele wereld de vergelijking van de Barcelona-vedette met de overige sporthelden meegekregen. Messi maakte enkele uren voor de aftrap van de finale van de Super Bowl indruk met zijn optreden tegen Real Betis (2-3). Drie minuten na zijn invalbeurt tekende de 33-jarige aanvaller voor de 1-1. Enkele minuten daarna speelde hij met een fraaie steekbal Jordi Alba vrij. De linksback gaf vervolgens voor op Antoine Griezmann en via verdediger Víctor Ruiz verdween de bal in het doel voor de 1-2.