Daley Blind voor tweede keer vader: ‘Welcome baby LL’

Maandag, 8 februari 2021 om 13:20 • Laatste update: 13:25

Daley Blind is voor de tweede keer vader geworden. Zijn vrouw Candy-Rae deelt maandag op Instagram een foto van het hele gezin. De Ajax-verdediger staat op de foto buiten samen met zijn zoon Lowen Dace, terwijl zijn partner binnen zit met hun kersverse dochter. “Boys play outside, girls stay warm inside”, schrijft ze bij de foto, met de hashtags LoveisBlind en WelcomebabyLL. De naam van de baby houdt de familie Blind nog even voor zich.