‘Doodsbedreigingen richting familie Mike Dean na curieuze rode kaart’

Maandag, 8 februari 2021 om 12:47 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:14

Mike Dean en zijn familie hebben afgelopen weekeinde doodsbedreigingen ontvangen, zo weet The Times maandag te onthullen. De nare berichten die de scheidsrechter ontving staan volgens de Engelse krant in verband met zijn optreden van zaterdag tijdens de Londense derby tussen Fulham en West Ham United, toen Dean enorm veel kritiek kreeg vanwege de rode kaart voor Tomas Soucek, middenvelder van the Hammers.

In de blessuretijd van de ontmoeting op Craven Cottage was de middenvelder van West Ham op de rand van het strafschopgebied in afwachting van een vrije trap. De Tsjech probeerde er wat beter voor te staan, maar kreeg geen ruimte van Fulham-aanvaller Aleksandar Mitrovic. Soucek raakte vervolgens ogenschijnlijk onbewust met zijn elleboog licht het gelaat van de aanvaller, die kermend naar de grond ging. Volgens Soucek was het een ongelukkige actie, maar op advies van de VAR trok Mike Dean direct de rode kaart. Volgens West Ham-manager David Moyes was het een 'ongelukkige samenloop van omstandigheden'.

"Het is een schandalige beslissing om hier iemand een rode kaart voor te geven", foeterde de Schotse manager na afloop van het gelijkspel tegen Fulham. "Ik vind het schandalig dat de VAR de scheidsrechter heeft gevraagd om nog eens goed naar het moment te kijken. Het was een simpel ongelukje en de wedstrijd had gewoon hervat moeten worden. Ik ben teleurgesteld”, zo benadrukte de woedende Moyes. "De scheidsrechters kunnen dit makkelijk stoppen door te zeggen dat ze niet meer zullen reageren op geschreeuw, maar het lijkt erop dat ze te bang zijn om ‘nee’ te zeggen." Onder meer Gary Lineker en Jamie Carragher waren eveens verbijsterd over de rode kaart voor Soucek. Dean kreeg er met name op de sociale media flink van langs.

Scheidsrechter Mike Dean ligt ernstig onder vuur vanwege deze krankzinnige rode kaart voor Tomas Soucek... ?? Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 6 februari 2021

Volgens berichtgeving van The Times heeft de Engelse toparbiter zelfs doodsbedreigingen ontvangen en Dean zou de Premier League inmiddels hebben verzocht om hem vrij te stellen voor de volgende speelronde van aankomend weekeinde. De stortvloed van kritiek is hem even teveel geworden, zo klinkt het vanuit Engeland. Dean is aankomende woensdag wél gewoon de scheidsrechter bij het duel tussen Leicester City en Brighton & Hove Albion in de vijfde ronde van de FA Cup. De Engelse voetbalbond heeft overigens nog niet officieel gereageerd op alle ophef rondom Dean.

Soucek zelf liet na het tumulueus verlopen duel met Fulham ook nog van zich horen. "Ik heb na afloop met Mitrovic gesproken en hij gaf aan dat ons duel fair was”, zo bracht Soucek naar voren op de sociale media. “Ik ben hem daar dankbaar voor. Helaas had de arbiter een andere mening. Iedereen die mij kent, weet dat ik een tegenstander nooit bewust pijn wil doen. Ik betreur dit moment in een verder geweldig seizoen. Een stukje fair play van Mitrovic.” Inmiddels is duidelijk geworden dat de rode kaart van Soucek is geschrapt, waardoor de middenvelder dinsdagavond gewoon kan uitkomen tegen Manchester United in de achtste finale van het Engelse bekertoernooi.