Opvallend gebaar Ibrahimovic na doelpunt 501 maakt tongen los in Italië

Maandag, 8 februari 2021 om 12:25 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:29

Na afloop van de 4-0 overwinning van AC Milan op Crotone werd niet alleen gesproken over doelpunt nummer 500 en 501 in de loopbaan van Zlatan Ibrahimovic. De 39-jarige spits van de koploper in de Serie A maakte zondag na zijn tweede treffer een opvallend gebaar richting de tribune in het San Siro, waardoor er in de Italiaanse media driftig wordt gespeculeerd over de toekomst van Ibrahimovic, die over een aflopend contract beschikt, in Milaan.

Ibrahimovic draaide met zijn vinger rond na zijn tweede treffer tegen Crotone, alsnog de Zweedse aanvaller wilde aangeven dat hij nóg een keer wilde scoren in het duel met de hekkensluiter. Kort daarna zwaaide de topschutter met twee vingers en volgens Sky Italia verwees Ibrahimovic met dat gebaar naar contractverlenging voor één of twee seizoenen bij AC Milan. Men denkt tevens dat hij met de handsignalen een signaal afgaf richting de directeuren Paolo Maldini en Ricky Massara, die de ruime overwinning van de lijstaanvoerder zondag vanaf de tribune aanschouwden.

Trainer Stefano Pioli was zondag na afloop van de vierklapper in eigen huis lovend over de inbreng van Ibrahimovic, die inmiddels op veertien treffers staat in de Serie A. "We moeten Zlatan feliciteren met deze ongelooflijke mijlpaal", verwees de Milan-coach bij Sky Italia naar het bereiken van de magische grens van vijfhonderd doelpunten. "We hebben het hier echt over een ware kampioen. Ik wil hem dan ook een boodschap meegeven: het hoeft wat mij betreft niet allemaal te eindigen bij dit aantal doelpunten." Pioli hoopt dat Ibrahimovic ook na de zomerstop in Milaan actief is, al weet de trainer ook dat hij daarover niet de eindbeslissing neemt.

"Het allerbelangrijkste is dat Zlatan gelukkig is bij ons", zo ging Pioli verder met zijn betoog. "Ik denk dat het een goede zaak is als hij doorgaat met voetballen en dat dan ook bij ons doet. Zijn motivatie om succesvol te zijn is nog steeds enorm groot. Zlatan zorgt ontzettend goed voor zijn lichaam, al is hij natuurlijk ook vermoeid. We wachten af wat er gaat gebeuren." In de Italiaanse media werd in oktober gemeld dat AC Milan dolgraag wil verlangen met Ibrahimovic. Een definitief akkoord tussen beide partijen is echter nog niet gesloten.