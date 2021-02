‘Guardiola heeft verrassende naam in gedachte als opvolger van Agüero’

Maandag, 8 februari 2021 om 10:44 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:01

Manchester City houdt rekening met transfervrij vertrek van aanvalsleider Sergio Agüero, wiens contract over enkele maanden afloopt. Volgens The Athletic is Romelu Lukaku nog steeds in beeld bij manager Josep Guardiola. Naast de topschutter van Internazionale denkt de koploper in de Premier League naar verluidt ook aan Danny Ings, ook dit seizoen één van de smaakmakers van Southampton. Wat de aanvaller moet kosten is overigens nog niet bekend.

Ings kwam tot dusver tot zeven doelpunten namens the Saints in de Premier League. Opvallend is wel dat de 28-jarige spits, met een doorlopend contract tot medio 2022, in de laatste elf duels van Southampton in alle competities niet tot scoren kwam. Desondanks is Ings op de radar verschenen van Guardiola, die weet dat de Engelsman vorig seizoen tot het fraaie aantal van 22 competitietreffers kwam, net zoveel als Arsenal-spits Pierre-Emerick Aubameyang. De topscorerstitel ging met 23 doelpunten naar Jamie Vardy (Leicester City).

Mocht Ings binnenkort inderdaad overstappen naar Manchester City, dan wordt dan zijn tweede avontuur in de absolute top van de Premier League. In 2015 haalde toenmalig manager Brendan Rodgers de aanvaller naar Liverpool. Ings kon mede door twee zware knieblessures de hooggespannen verwachtingen op Anfield nooit waarmaken. Na drie jaar en slechts viertien optredens namens the Reds, waarvan de helft als invaller, koos hij voor een stapje terug bij Southampton. De teller bij de Zuid-Engelse club staat inmiddels op 40 doelpunten in 86 optredens namens de middenmoter.

Guardiola heeft dit seizoen maar een enkele keer een beroep kunnen doen op Agüero, die naast blessureleed werd getroffen door het coronavirus. Daarnaast is er nog geen akkoord bereikt over een nieuw contract voor de Argentijnse aanvaller, waardoor men zoekt naar alternatieven voor volgend seizoen. Gabriel Jesus heeft geregeld de spitspositie ingevuld en Phil Foden was zondag de aanvalsleider tegen Liverpool (1-4). Hij bekroonde zijn goede optreden in de slotfase met een doelpunt.