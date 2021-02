Keane haalt kwinkslag Klopp over falende Alisson keihard onderuit

Maandag, 8 februari 2021 om 10:10 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:11

Roy Keane is keihard in zijn oordeel over het zwalkende Liverpool, dat zondag op Anfield op pijnlijke wijze onderuit ging tegen koploper Manchester City (1-4). De Ierse analist, jarenlang het boegbeeld op het middenveld van Manchester United, is van mening dat manager Jürgen Klopp zich in deze moeilijke tijden voor the Reds niet achter smoesjes moet verschuilen.

"Als Liverpool zo doorgaat, dan duurt het weer dertig jaar voordat ze kampioen worden", verwees Keane zondag bij Sky Sports naar de landstitel van vorig jaar, het eerste kampioenschap sinds 1990. "We kunnen zeggen dat het vanwege de coronacrisis een uniek seizoen is, een freak-seizoen zelfs. Maar kom op, zeg, dit is Liverpool, de kampioen." De analist verbaasde zich daarnaast over een uitspraak van Klopp over Alisson Becker, die in de slotfase bij twee treffers van Manchester City in de fout ging. "Ik hoorde hem zeggen dat Becker bij zijn blunders last van koude voeten had. Dat is een goeie. Ik weet dat het half als grapje was bedoeld door Klopp, maar ze komen bij Liverpool nu met het ene smoesje na het andere."

Omg. Zie wat Alisson Becker doet bij de 1-2 én de 1-3 van Manchester City. Een complete black-out. Geplaatst door voetbalzone op Zondag 7 februari 2021

Keane snapt sowieso niet zo goed waarom Liverpool zoveel aandacht krijgt in de Engelse en buitenlandse media. "Ik denk dat ze daar in de afgelopen twee jaar zelf een beetje zijn gaan geloven in de hele hype", zo ging de analist verder met zijn harde analyse over de weggezakte titelverdediger. "Ze werden een beetje meegesleept, terwijl je na het veroveren van een landstitel moet denken: Hoe kunnen we opnieuw kampioen worden?" Collega-analist Jamie Carragher, jarenlang een vaste waarde in de Liverpool-verdediging, is net als Keane somber gestemd over de huidige staat van de nummer vier in de Premier League.

"Een plaats in de top vier staat nu echt op de tocht", zo opende Carragher zijn analyse over Liverpool, dat voor de derde keer in korte tijd op Anfield verloor. "En het was aan het begin van dit seizoen ondenkbaar om dat over Liverpool te zeggen. Er zal heel snel iets moeten gebeuren. Het is de eerste keer sinds de komst van Klopp (in oktober 2015, red.) dat er serieuze vragen zullen moeten worden gesteld over het elftal." Gary Neville was niet zo negatief als Keane en Carragher over het huidige Liverpool. "Het is een vormdipje, dat kan gebeuren. Er is nog geen reden tot paniek." Liverpool staat nu tien punten achter Manchester City, terwijl de lijstaanvoerder ook nog een wedstrijd tegoed heeft.

Klopp zelf was duidelijk in zijn oordeel over Liverpool na de zeperd tegen Manchester City. "Na de twee grote blunders (van Alisson, red.) waren we kansloos", zo klonk het in de Engelse media. "Die doelpunten waren echt van doorslaggevend belang, zeker omdat we op dat moment nog helemaal in de wedstrijd zaten", aldus Klopp, die Alisson kort na het duel gelijk opzocht. "Hij baalde ontzettend van de blunders in zo'n topduel. Ik zei tegen hem: 'Dat is het probleem met fouten, je weet nooit wanneer ze gemaakt gaan worden'. Het belangrijkste is dat je leert van je fouten. Ik weet zeker dat het hem niet wéér zal gebeuren. Hij is heel vaak van onschatbare waarde geweest voor ons en het is een doelman van wereldklasse."