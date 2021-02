AD: Erik ten Hag stond afgelopen maand ‘op het lijstje’ in de Premier League

Maandag, 8 februari 2021 om 07:49

Chelsea stelde Thomas Tuchel vorige maand aan als de opvolger van de ontslagen Frank Lampard. Het Algemeen Dagblad schrijft maandagochtend dat ook Erik ten Hag ‘op het lijstje stond’ bij the Blues. Eerder meldde BILD dat Ten Hag een verkennend gesprek met Borussia Mönchengladbach zou hebben gevoerd, maar dat is volgens het Algemeen Dagblad niet waar.

Direct nadat Chelsea zich eind januari ontdeed van Lampard, wisten verschillende internationale media te melden dat Tuchel zijn opvolger zou worden. De Duitse oefenmeester zat zonder club, nadat hij eind december de laan werd uitgestuurd door Paris Saint-Germain. De naam van Tuchel werd al langer genoemd bij Chelsea, evenals die van Julian Nagelsmann, Massimiliano Allegri, Brendan Rodgers, Ralph Hasenhuttl en Ralf Rangnick. Ten Hag werd niet recent in verband gebracht met the Blues, maar stond volgens het Algemeen Dagblad wél op het lijstje.

De krant stelt tegelijkertijd dat Ten Hag geen verkennend gesprek heeft gevoerd met Borussia Mönchengladbach. Die Fohlen bereiden zich voor op het mogelijke vertrek van Marco Rose naar Borussia Dortmund en zouden volgens BILD al contact hebben gezocht met Ten Hag. Dit is dus niet het geval geweest, “Nee, dat zijn geruchten. En op geruchten gaan wij bij Ajax nooit in. We spelen om de drie dagen een wedstrijd en dan ga ik me niet bezighoudend met andere zaken. Ik ben totaal gefocust op Ajax”, reageerde Ten Hag destijds. Arno Vermeulen claimde in Studio Voetbal dat er ‘wel degelijk’ contact was geweest tussen Borussia Mönchengladbach en het kamp-Ten Hag.

Het Algemeen Dagblad schrijft dat er komende weken ‘iets heel anders’ van Ten Hag gevraagd wordt bij Ajax, omdat zal moeten blijken hoe sterk hij als manager is. De oefenmeester zat na een rampzalige week - waarin Sébastien Haller niet ingeschreven bleek te zijn voor de Europa League en André Onana een jaar geschorst werd wegens dopinggebruik - al rond de tafel met directeur voetbalzaken Marc Overmars en de spelersraad, om de sportieve schade beperkt te houden. De huidige situatie zou voor Ten Hag ‘een mooie mogelijkheid zijn’ om zich als ‘troubleshooter’ te manifesteren, iets dat de ‘Europese giganten’ met belangstelling zullen volgen.