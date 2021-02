‘Als eindverantwoordelijke zou Van der Sar zelfs aangeklaagd kunnen worden’

Maandag, 8 februari 2021 om 07:10

Valentijn Driessen is in zijn column in De Telegraaf uitermate kritisch op Edwin van der Sar en André Onana. De algemeen directeur beleefde een rampweek met Ajax, dat Sébastien Haller ‘vergat’ in te schrijven voor de Europa League en Onana voor een jaar geschorst zag worden vanwege dopinggebruik. Driessen stelt dat Van der Sar aangeklaagd kan worden voor het achterhouden van koersgevoelige informatie, omdat men bij Ajax al op de hoogte was van de naderende schorsing van Onana.

Driessen haalt een tweet aan die Van der Sar vrijdagavond plaatste, waarop te zien was dat hij ‘in privékring fijn aan een mooi rood wijntje nipte’. “Alsof zich niets desastreus had voltrokken bij zijn voetbalbedrijf”, stelt Driessen. “Als eindverantwoordelijke van een beursgenoteerde onderneming zou hij zelfs aangeklaagd kunnen worden voor het achterhouden van koersgevoelige informatie omtrent dopegebruik door doelman André Onana. Sinds half november was dit al bekend bij Ajax.”

De chef voetbal van De Telegraaf merkt op dat de ‘hele voetbalwereld’, met Van der Sar voorop’, moord en brand schreeuwt over de excessieve straf van Onana. De algemeen directeur tracht volgens Driessen de onschuld van Onana te bewijzen met ‘onbewijsbaar en tegelijk ongeloofwaardig klinkend verhaal’. “Een korte rondgang langs huisartsen leert dat het formaat van hoofdpijn- en Furosemidepillen niet te vergelijken valt en dat geen huisarts dit middel zou voorschrijven aan vrouwen na hun zwangerschap.”

“Het doet niet ter zake. Ondanks de intensieve medische begeleiding bij Ajax heeft Onana het ’goedje’ geslikt”, vervolgt Driessen. Hij haalt aan dat de straf bij bewuste inname van het middel vier jaar bedraagt, bij onbewuste inname volgt een schorsing van twee jaar. Omdat de UEFA Onana voor ‘slechts’ een jaar geschorst heeft, acht hij een beroep bij het CAS weinig zinvol. “Het zou ook getuigen van rechtsongelijkheid. Na betrapt te zijn gaan andere sporters direct twee tot vier jaar voor de bijl en worden publicitair aan de hoogste boom opgeknoopt.”

Onana verdient volgens Driessen als teamsporter wél clementie, omdat individuele sporters tijdens een schorsing ook gewoon kunnen blijven trainen. Bovendien heeft een keeper volgens hem drie tot zes maanden nodig om terug te komen als hij een jaar niet heeft getraind. “Mag Onana trainen dan komt hij bijzonder goed weg met een jaar schorsing voor dopegebruik. Sowieso laat dit dopinggeval zien dat voetballers een andere positie innemen dan veel andere sporters. Hen wordt eerder het voordeel van de twijfel gegund, terwijl Mathieu van der Poel ongetwijfeld voor vier jaar voor gaas zou zijn gegaan.”