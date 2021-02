KNVB zit in de maag met Ajax in ‘puzzel’: ‘Dat kan inderdaad een tijd duren’

Maandag, 8 februari 2021 om 06:49 • Laatste update: 07:31

Het kan lastig worden om een inhaaldatum te prikken voor het duel tussen Ajax - FC Utrecht, dat zondag als gevolg van de weersomstandigheden werd afgelast. De overige Eredivisie-duels die werden uitgesteld, kunnen mogelijk volgende week al worden ingehaald. Ajax heeft door zijn verplichtingen in de TOTO KNVB Beker en de Europa League een overvol programma, waardoor het inhaalduel mogelijk pas in april gepland kan worden.

“Als Ajax actief blijft in zowel de KNVB-beker als de Europa League, dan kan dat inderdaad een tijd duren”, geeft Jan Bluyssen, manager competitiezaken van de KNVB, te kennen in gesprek met De Telegraaf. In dit scenario is er volgens de krant in de derde week van april pas ruimte voor de wedstrijd tussen Ajax en FC Utrecht. De overige afgelaste Eredivisie-duels, FC Groningen - Feyenoord, Willem II - ADO Den Haag en VVV-Venlo - Sparta, moeten zo snel mogelijk worden ingehaald, dit zou volgende week al kunnen. Dit lijkt dan midweeks te moeten gebeuren, aangezien er volgend weekeinde 'gewoon' een Eredivisie-speelronde op het programma staat.

Doordat het KNMI code rood afgaf, besloot de KNVB de hele speelronde te schrappen, ondanks dat de Johan Cruijff ArenA een dak heeft. “De situatie is nu wel iets anders dan normaal, omdat er geen publiek bij de wedstrijden is. Maar ook nu zouden er nog mensen op pad moeten. Niet alleen de spelende teams zelf, maar ook beveiligingsmensen, de mensen van de tv-productie, de pers, etc. Het KNMI geeft niet voor niets Code Rood en ook deze mensen willen we niet in gevaar brengen. De KNVB draagt ook voor hen verantwoordelijkheid.”

De vraag is of er komende week wel gevoetbald kan worden, als de kwartfinales van de TOTO KNVB Beker op het programma staan. De KNVB neemt maandag een besluit over het al dan niet doorgaan van Excelsior - Vitesse, een duel dat dinsdag afgewerkt wordt. Een beslissing over NEC - VVV en Ajax - PSV van woensdag en sc Heerenveen - Feyenoord van donderdag volgt later. “We bekijken de situatie per speeldag. Als er in de loop van de week een verbetering van omstandigheden is, zou het zonde zijn als het hele programma eruit zou zijn gegooid.”