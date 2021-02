‘Gruwelijke statistiek’ van Frenkie de Jong maakt indruk in Spanje: ’81-0’

Maandag, 8 februari 2021 om 01:07 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 02:21

Frenkie de Jong speelde zondagavond qua passing waarschijnlijk zijn beste wedstrijd in het tenue van Barcelona. Alle 81 passes die de middenvelder van de Catalanen in het uitduel met Real Betis (2-3 winst) verstuurde kwamen aan op plaats van bestemming, zo berekende Opta. De Oranje-international zou eigenlijk rust krijgen in het Benito Villamarín, maar door een enkelblessure van Ronald Araujo kwam hij in de elfde minuut alsnog binnen de lijnen.

Opta rekende uit dat De Jong de eerste invaller is met een dergelijk hoog aantal succesvolle passes en een honderdprocentscore in LaLiga sinds het seizoen 2005/06. De statistiek wordt door media in Spanje gretig opgepikt. Bij Marca wordt de prestatie van de Nederlander als een brutal dato omschreven, vrij vertaald: een gruwelijke statistiek. “Frenkie de Jong blijft bewijzen dat hij als een van de belangrijkste spelers van het Barcelona van Ronald Koeman kan worden gezien.”

100% - @FCBarcelona's Frenkie de Jong ???? completed all 81 of his passes against Real Betis, the most by a sub with a 100% passing accuracy in a @LaLigaEN game since at least 2005/06. Calmness. pic.twitter.com/bkgldR9Ztx — OptaJose (@OptaJose) February 7, 2021

Koeman liet De Jong op de bank starten, net als Lionel Messi en Pedri. In de elfde minuut kwam de ex-speler van Ajax echter al binnen de lijnen en vormde hij samen met Clément Lenglet het hart van de defensie. Daar stond De Jong ruim een uur, totdat Samuel Umtiti in de 78e minuut binnen de lijnen kwam voor Sergio Busquets en hij weer op het middenveld plaatsnam. “In die tachtig minuten, plus de extra tijd in beide helften, was De Jong perfect op het gebied van passing. Een opzienbarende statistiek, ook al speelde hij als centrale verdediger en hoefde hij in het merendeel van de passes geen risico te nemen.”

“81-0, alsof het niets is”, besluit de Madrileense sportkrant. De Jong is bij uitstek de meest door Koeman gebruikte voetballer van Barcelona, dat tot dusver 32 duels in alle competities speelde. De middenvelder kwam in liefst 30 duels binnen de lijnen en ontbrak tegen Dynamo Kiev (Champions League) en Cornellà (Copa del Rey) omdat hij bewust door Koeman buiten de wedstrijdselectie was gelaten. De Nederlander kwam tot 2.633 speelminuten en dat is beduidend meer dan de nummer twee en drie qua speeltijd: Jordi Alba met 2.338 speelminuten en Antoine Griezmann met 2.324 speelminuten.