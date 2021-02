Ronald Koeman: ‘Ik ben héél blij voor hem, dit is een beloning’

Maandag, 8 februari 2021 om 00:26 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 00:36

Een laat doelpunt van Trincao schonk Barcelona zondagavond drie punten in de altijd lastige uitwedstrijd tegen Real Betis: 2-3. Het was voor de aankoop van 31 miljoen euro zijn eerste doelpunt in het tricot van de Catalanen. Daar had de Portugees liefst 27 duels voor nodig, al werd hij in het merendeel door Ronald Koeman als invaller ingezet. De trainer was blij met Trincao en de overwinning, ondanks het feit dat zijn plannen om Lionel Messi, Frenkie de Jong en Pedri rust te gunnen al snel geschrapt konden worden.

Ronald Araujo moest zich na elf minuten al met een enkelblessure door De Jong laten vervangen. “Ik heb liever een linkspoot en een rechtspoot in het hart van de verdediging”, legde Koeman na afloop zijn keuze voor De Jong uit. Hij had immers ook voor de entree van Samuel Umtiti of Sergiño Dest kunnen kiezen. “Dest hield klachten over aan de training van gisteren en ook daarom koos ik voor Frenkie. Hij speelt daar niet zo veel, maar in de tweede helft stond hij uiteindelijk weer op het middenveld.” De achterstand noopte Koeman ook op Pedri, na rust, en Messi, in de 56e minuut, alsnog binnen de lijnen te brengen.

“We kozen ervoor om rust te gunnen aan spelers met veel minuten in de benen”, vervolgde Koeman. “Maar de blessure van Araujo maakte en maakt het moeilijker voor ons. Ik moet de mentaliteit van de spelers eruit lichten. Het was een harde wedstrijd die we op basis van kwaliteit en karakter hebben gewonnen.” De Nederlander zag de nodige verbeterpunten. “De eerste helft van ons was niet heel goed. We hadden het spel breder moeten trekken op de momenten dat we aan de bal waren. Het ontbrak aan scherpte.”

Koeman weigerde met een beschuldigende vinger naar Martin Braithwaite, Riqui Puig en Miralem Pjanic, die allen gewisseld waren na nog geen uur spelen, te wijzen. “Ze hebben hard gewerkt. Daar valt niets op aan te merken.” Barcelona speelt woensdag de eerste wedstrijd tegen Sevilla in de halve finale van de Copa del Rey. De return in het Camp Nou is op 3 maart. “Of de Copa del Rey onze primaire doelstelling is? Het is in ieder geval de kortste weg naar een prijs”, antwoordde Koeman. “Een belangrijk toernooi, maar we zijn Barcelona. We moeten elke wedstrijd van elke competitie willen winnen.”

“Ik praat altijd met de spelers over mijn gedachten en ik vertelde Messi dat ik hem wilde laten rusten", antwoordde Koeman op een vraag over de reserverol van Messi. "En ook dat hij zou invallen als het nodig was. We stonden met 1-0 achter en binnen een paar minuten veranderde hij alles. Messi heeft Barcelona veel gegeven vanavond.” Messi maakte alweer zijn 27e competitiedoelpunt als invaller. Hij is nog maar één doelpunt verwijderd van het Spaanse record van Julio Salinas: 28.

Koeman was tot slot zeer tevreden over Trincao, die in de 56e minuut samen met Messi inviel en vlak voor het einde op fraaie wijze de winnende treffer achter Joël Robles schoot. “Ik ben héél blij voor hem. Hij werkt vanaf dag één al heel hard. Hij moet nog veel leren, maar een doelpunt als dit is een steun in de rug voor Francisco. Ik vind hem een goede voetballer en dit doelpunt is weer een stap extra voor hem.”