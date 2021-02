Veerkrachtig Barcelona boekt in extremis zesde zege op rij

Zondag, 7 februari 2021 om 22:54 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:03

Barcelona heeft zondagavond in extremis de zesde zege op rij in LaLiga geboekt. Het team van Ronald Koeman won dankzij een laat doelpunt van Trincao, zijn eerste als Azulgrana, met 2-3 van Real Betis. Koeman koos in Sevilla ervoor om Lionel Messi, Frenkie de Jong en Pedri niet te laten starten, maar wegens blessureleed en een achterstand moest hij toch beroep doen op het drietal. Barcelona komt door de zege in de Zuid-Spaanse stad, waar de Catalanen woensdag de halve finale van de Copa del Rey tegen Sevilla afwerken, net als Real Madrid op 43 punten.

Het balbezit in de eerste 45 minuten was voor Barcelona, met 64 procent, maar het team van Koeman kreeg het niet voor elkaar om doelman Joël Robles aan het werk te zetten. Het ontbrak de Catalanen aan scherpte in aanvallend opzicht. Koeman kreeg na acht minuten bovendien al een flinke domper te werken toen Ronald Araújo naar zijn enkel greep en zich moest laten vervangen door Frenkie de Jong, die zodoende een verdedigende rol innam.

Barcelona kreeg één goede kans, na nog geen half uur spelen. Na een korte corner gaf Jordi Alba een zeer fraaie voorzet richting de tweede paal, waar de vrijstaande Clément Lenglet de bal op onbegrijpelijke wijze niet in het doel kon koppen. Betis maakte gebruik van de snelheid in het elftal om Barcelona pijn te doen en na 38 minuten was het raak. Na een goede tegenaanval via Nabil Fekir en Emerson kon Borja Iglesias ongehinderd in het centrum van het strafschopgebied de 1-0 achter Marc-André ter Stegen schuiven. Het was voor de spits zijn vierde goal in de laatste vier duels, na slechts één in zijn eerste 32 duels voor Betis.

???????????? ?????????? ?? Het is weer gelijk in Sevilla dankzij de net ingevallen superster van Barça: 1-1 ??#ZiggoSport #LaLiga #BetisBarça pic.twitter.com/oS2KFwBEOC — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 7, 2021

Pedri kwam na rust binnen de lijnen voor Martin Braithwaite en in de 56e minuut volgde een dubbele wissel van Koeman: Miralem Pjanic en Riqui Puig gingen naar de kant, ten faveure van Trincão en Messi. De tweede helft was al goed begonnen met pogingen van Óscar Mingueza en Juanmi Jiménez, waarop Robles en Ter Stegen uitstekend reageerden, en na 58 minuten spelen volgde de gelijkmaker. Na een goede actie van Ousmane Dembélé aan de rechterkant schoot Messi de bal hard en laag in de rechterhoek achter Robles: 1-1. Het was alweer doelpunt nummer 27 van de Argentijn als invaller in LaLiga en hij is nog maar één doelpunt verwijderd van recordhouder Julio Salinas: 28.

1???2??? Barça stelt na rust orde op zaken en komt door een eigen goal op voorsprong!#ZiggoSport #LaLiga #BetisBarça pic.twitter.com/tAf3KOIQph — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 7, 2021

De 1-2 van Barcelona, tien minuten later, kwam op bizarre wijze tot stand. Na een heerlijke pass van Messi gaf Jordi Alba de bal vanaf links voor richting de doelmond, waar Antoine Griezmann de bal met de hak tegen zijn eigen standbeen werkte. Het leer ging vervolgens tegen Victor Ruiz aan en hobbelde het doel van Betis in. De verdediger maakte zijn eigen goal enkele minuten later echter al goed. Na een vrije trap van Fekir aan de linkerkant klom Ruiz het hoogste in de lucht en knikte hij de bal achter Ter Stegen: 2-2.

Een fraaie goal van Trincao zorgde in de slotminuten voor beslissing. Ruiz stond te slapen aan de rand van het strafschopgebied, waarna de Portugees de bal pikte en hij het leer via een tegenstander prachtig in het doel schoot: 2-3. De achterstand op Atlético de Madrid, dat twee duels minder heeft gespeeld, blijft zodoende zeven punten bedragen. De koploper van LaLiga speelt maandagavond in eigen huis tegen Celta de Vigo. Barcelona speelt volgende week zaterdag, drie dagen na het optreden in de Spaanse beker, in competitieverband in eigen huis tegen laagvlieger Deportivo Alavés.