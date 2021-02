Hakim Ziyech kijkt toe hoe Chelsea derde overwinning op rij boekt

Zondag, 7 februari 2021 om 22:09 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 22:14

De ongeslagen reeks van Chelsea onder Thomas Tuchel duurt voort. De Londenaren waren zondagavond te sterk voor hekkensluiter Sheffield United en hebben nu tien punten aan de laatste vier duels overgehouden: 1-2. Hakim Ziyech bleef negentig minuten op de bank, net als in de derby tegen Tottenham Hotspur (0-1 winst) van afgelopen donderdag. De Marokkaans international kreeg eerder al rust tegen Burnley (2-0 winst).

De eerste helft was er een met bijzonder weinig kansen, al was het wellicht heel anders gelopen als Sheffield United na 31 seconden al had gescoord. De inzet van Oliver Burke eindigde in het zijnet. De enige poging op doel in de eerste 45 minuten was ook het doelpunt dat voor het klassenverschil zorgde. Na een goede aanval via linkerkant werd Mason Mount volledig door de verdedigers van Sheffield over het hoofd gezien en hij schoot het leer op aangeven van Timo Werner in de rechterhoek achter Aaron Ramsdale: 0-1.

Een domper voor Sheffield, dat in de dertiende minuut al naast een strafschop had gegrepen. De overtreding van Ben Chilwell op Chris Basham was duidelijk, maar de VAR constateerde dat de verdediger buitenspel stond toen hij de bal kreeg. Nog geen tien minuten na rust kreeg het team van Chris Wilder de 1-1 cadeau. Het eerste balcontact van Jayden Bogle in het strafschopgebied was niet goed, maar Antonio Rüdiger werkte de bal richting én in eigen doel juist op het moment dat Edouard Mendy uitkwam.

De vreugde van de hekkensluiter was van korte duur. Ramsdale beging een overtreding op Werner en na het bekijken van de beelden wees arbiter Kevin Friend naar de stip. Jorginho maakte geen fout vanaf elf meter: 1-2. Dat was uiteindelijk ook de eindstand op Bramall Lane, waar Sheffield niet in staat was om een gelijkmaker te forceren. Tuchel koos in de tweede helft voor de entree van Callum Hudson-Odoi, Mikel Alonso en Ngolo Kanté en liet Ziyech zodoende voor de tweede keer op rij op de bank.

Chelsea stijgt door de zege van de achtste naar de vijfde plek in de Premier League. Het team van Tuchel heeft slechts zes punten minder dan nummer twee Manchester United. Maandag over een week wacht een thuisduel met Newcastle United, maar donderdag spelen the Blues in de FA Cup nog bij Barnsley.