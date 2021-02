Van Hanegem: ‘Als een atleet zegt wat Onana zegt, liggen we in een deuk’

Zondag, 7 februari 2021 om 21:55 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:06

Willem van Hanegem heeft zijn twijfels bij de uitleg van André Onana over het gebruik van een verboden medicijn. De keeper van Ajax werd vrijdag door de UEFA een jaar geschorst, nadat uit een dopingcontrole bleek dat hij een tablet van het medicijn Lasimac, met daarin het verboden middel furosemide, had ingenomen. Onana dacht naar eigen zeggen dat hij een aspirine nam, maar in zijn column voor het Algemeen Dagblad zet Van Hanegem daar vraagtekens bij.

Volgens Onana ging het om een menselijke vergissing: het middel was uitgeschreven voor zijn vrouw, omdat ze tijdens haar zwangerschap vocht vasthield. "Dat verhaal van een pilletje uit de verkeerde strip komt op mij niet heel sterk over. Als een wielrenner of atleet dat zegt, liggen we allemaal weer in een deuk", schrijft Van Hanegem. "Toch vind ik het jammer dat hij er niet meer bij is. Op dat tijdrekken na vond ik het een geweldige keeper."

Ondanks dat Ajax al langer wist van de dopingzaak, werd in januari geen nieuwe keeper aangetrokken. Edwin van der Sar gaf vrijdag aan dat Ajax met Maarten Stekelenburg in de zomer een ervaren keeper heeft binnengehaald, wiens kwaliteiten 'buiten kijf' staan. Verder beschikt Erik ten Hag over Kjell Scherpen en Dominik Kotarski als opties onder de lat. Van Hanegem denkt dat de sportieve gevolgen van de absentie van Onana zullen meevallen.

"Denk nou niet dat dit Ajax de landstitel kost", benadrukt de Kromme. "Maarten Stekelenburg kan het in de eredivisie toch gewoon aan? En laten we ook eens ophouden met die Kjell Scherpen van Emmen neerzetten als een soort krokettenvanger. Die jongen kan nog steeds een prima keeper worden." Ajax heeft momenteel een voorsprong van vier punten op PSV, dat wel een duel meer speelde. De wedstrijd van Ajax tegen FC Utrecht werd zondag afgelast door de weersomstandigheden.