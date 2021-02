Onana deelt liefdevolle foto en werkt zich in het zweet: ‘Stronger, together’

Zondag, 7 februari 2021 om 21:45 • Laatste update: 21:50

André Onana heeft voor de tweede keer van zich laten horen sinds hij door de UEFA voor twaalf maanden geschorst is vanwege een dopingovertreding. Bij een controle op 30 oktober werd het middel Furosemide in zijn urine aangetroffen. Ajax heeft de Europese voetbalbond laten weten dat Onana per ongeluk Lasimac slikte, een middel dat zijn zwangere vrouw kreeg voorgeschreven. De Ajax-keeper voelde zich niet goed en wilde daarom een asperientje nemen, maar slikte per abuis het verkeerde medicijn.

Afgelopen vrijdag maakte Ajax bekend dat Onana voor een jaar geschorst is en nog op dezelfde dag kwam de keeper op social media met een verklaring. Zondag heeft hij opnieuw van zich laten horen. Op Instagram en Twitter plaatste hij een foto van zijn vrouw met daarbij de tekst: “Stronger, together.” Onana kan op social media op veel bijval rekenen van ploeggenoten, collega’s en supporters.

Op Instagram is te zien dat Onana niet stil zit. De keeper mag door zijn schorsing niet trainen bij Ajax, maar dat weerhoudt hem er niet van om met een personal trainer aan de slag te gaan.