Boulahrouz zou geen uitnodiging naar Engeland sturen: ‘Oranje komt te vroeg’

Zondag, 7 februari 2021 om 20:57 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 21:06

De goede prestaties bij Leeds United ten spijt: Pascal Struijk kreeg nooit een oproep van bondscoaches Ronald Koeman en Frank de Boer. Met Leeds, waar hij in december 2019 in de Championship debuteerde, speelt Struijk sinds de promotie vorig seizoen op het hoogste niveau in Engeland. Zelfs een uitnodiging voor Jong Oranje was de geboren Belg met een Nederlands paspoort niet vergund. Struijk heeft inmiddels een Belgisch paspoort aangevraagd en mogelijk krijgt hij binnen afzienbare tijd een oproep voor de Rode Duivels.

“Ik denk dat hij bij een geweldig goede trainer zit”, doelt Youri Mulder zondagavond in het programma Rondo bij Ziggo Sport op Marcelo Bielsa. “Hij wordt fysiek ontzettend veel sterker daar, speelt veel. Het complete elftal van Leeds ontwikkelt zich zeer sterk. Bij België komen ze langzamerhand steeds minder in de goede verdedigers te zitten.” Ruud Gullit vindt de opmars van Struijk, die dit seizoen twaalf Premier League-duels speelde, ‘heel apart’. “Het zijn allemaal verdedigers van Ajax die elders wel aan de bak komen. Ook Mitchel Bakker bij Paris Saint-Germain. Sven Botman. Nu weer deze jongen.”

“Misschien zoekt Ajax een ander type voetballer, maar ja. Wellicht willen ze bij Ajax dat je ook goed moet kunnen voetballen als je al een goede verdediger bent.” Struijk werd op 11 augustus 1999 geboren in het Belgische Deurne, als zoon van een Nederlandse vader en Indonesische moeder. Hij was drie jaar toen hij naar Nederland verhuisde. Struijk speelde jarenlang in de jeugd van ADO Den Haag en droeg tussen 2016 en 2018 het tenue van Ajax. Bij Jong Ajax kwam hij als centrale verdediger weinig aan de bak door toedoen van eerst Boy Kemper en later Botman. In januari 2018 vertrok hij naar Leeds United.

Khalid Boulahrouz vindt dat het Nederlands elftal te vroeg komt voor Struijk, ook al is bondscoach Roberto Martinez naar verluidt van plan om de geboren Belg uit te nodigen voor de interlands in maart. “Oranje komt te vroeg”, benadrukt de voormalig Oranje-international. “Ik denk wel dat hij een speler is die zich gaandeweg, naarmate hij meer wedstrijden speelt, meer kan ontwikkelen. Maar nu? Nee.”

In principe is de procedure voor een Belgisch paspoort op tijd in gang gezet om Struijk al tijdens de WK-kwalificatieduels in maart te laten debuteren voor België, dat het dan opneemt tegen Wales, Tsjechië en Wit-Rusland. Mulder erkent dat Jan Vertonghen, Toby Alderweireld en Dedryck Boyata ook niet meer de jongsten zijn. Hij prijst de ontwikkeling van Struijk. “Als je bijvoorbeeld naar Wesley Hoedt kijkt, dat is ook een linker centrale verdediger, nou, ik denk dat hij daar wel een klein beetje aan voorbij is gegaan. Struijk speelt bijna wekelijks in de Premier League.” Gullit repliceerde: “En Hoedt natuurlijk in de Serie A.”