Youri Mulder onthult spectaculair salarisaanbod van Ajax aan Brobbey

Zondag, 7 februari 2021 om 20:53 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:57

Ajax slaagde er niet in om Brian Brobbey langer aan zich te binden, maar heeft de negentienjarige spits volgens Youri Mulder wel een goed aanbod gedaan. In de uitzending van Rondo vertelt de oud-voetballer dat hij 'uit het circuit' heeft vernomen dat Brobbey een miljoen euro op jaarbasis kon verdienen. Hij houdt een slag om de arm en zegt hij niet zeker te weten of het gerucht klopt. Wel denkt Mulder dat Brobbey er goed aan had gedaan om een nieuw contract te ondertekenen in Amsterdam.

Nadat woensdagavond bekend werd dat de jeugdexponent zijn aflopende contract niet zou verlengen, vertelde directeur voetbalzaken Marc Overmars al dat Ajax er 'alles' aan heeft gedaan om hem voor de club te behouden. Volgens Mulder klopt dat. "Ik hoor uit het circuit dat hij één miljoen euro aangeboden heeft gekregen", vertelt de analist. Het zou een fraai aanbod zijn voor de jongeling, die slechts vijf invalbeurten in de Eredivisie op zijn naam heeft en weinig aanspraak maakte op een basisplek. Inmiddels staat hij in de belangstelling van onder meer RB Leipzig, dat hem transfervrij hoopt over te nemen.

Brian Brobbey kan naar top van Bundesliga verkassen

Brian Brobbey staat in de nadrukkelijke belangstelling van RB Leipzig. Lees artikel

"De kans is bij Ajax groter om te spelen", denkt Mulder. "Al speel je in de Keuken Kampioen Divisie, je maakt in ieder geval minuten. Als je bij Leipzig bij de amateurs terechtkomt, ben je nog verder van huis." Ruud Gullit snapt echter wel dat Brobbey een vertrekwens heeft. "Hij heeft het gevoel dat hij derde spits is. Dat kan ik hem niet kwalijk nemen, maar als Ajax hem dan misschien een mogelijkheid had geboden om hem te verhuren, zodat hij kon blijven voetballen, dan was dat het beste geweest. Voor die jongen van FC Twente (Danilo, red.) is dat ook goed. Maar als hij het gevoel heeft dat hij derde of misschien zelfs vierde spits is, dan krijgt hij het gevoel dat hij ergens anders naartoe moet om te spelen."

Ook Khalid Boulahrouz vindt dat Brobbey niets te verwijten valt. "Als Ajax hem had gezien als eerste spits, dan had hij al gespeeld", stipt de oud-verdediger aan bij het praatprogramma. "Tadic speelt daar af en toe, soms proberen ze Labyad... Maar een echte spits hebben ze daar niet gezet. Zien zij in hem de toekomstige nummer negen, dan hadden ze hem daar neergezet in wedstrijden die ze toch wel met 3-0 of 4-0 winnen. Dan was hij de nummer negen van Ajax geweest in de competitie. Dat is niet gebeurd." Marco van Basten vindt echter dat Brobbey bij Ajax had moeten blijven om te concurreren voor een basisplaats.

"Je gaat weg omdat je eigenlijk de confrontatie niet aangaat in je eigen land. Als je een goede bent, dan speel je in het eerste van Ajax, Feyenoord of PSV", meent San Marco. "Daar heb je de beste opleiding. Nu gaan ze naar het buitenland, maar bij een grote club spelen ze helemaal niet. Blijf dan in je eigen land en zoek daar de concurrentie op. Misschien hebben de Nederlandse clubs ook sterke spitsen, maar als je daar niet van wint, wat heb je dan in het buitenland te zoeken?" Volgens Van Basten moet de topprioriteit van een negentienjarige speler zijn om iedere week te voetballen. "Dan moet je geen risico nemen door voor meer geld naar een nog grotere club te gaan."