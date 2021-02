Koeman verrast: De Jong en Messi op de bank, unicum voor Puig

Zondag, 7 februari 2021 om 20:08 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:21

Barcelona begint zondagavond zonder Frenkie de Jong en Lionel Messi aan de uitwedstrijd Real Betis. Ronald Koeman gunt het tweetal rust en laat ze allebei vanaf de bank beginnen. Het duel begint om 21.00 uur; Barcelona moet winnen om in het spoor te blijven van koploper Atlético Madrid. De achterstand van de ploeg van Koeman is tien punten. Bovendien speelde Atlético een wedstrijd minder dan Barcelona.

Koeman kiest op het middenveld voor Sergio Busquets, Miralem Pjanic en Riqui Puig. Voor laatstgenoemde betekent het zijn eerste basisplaats van het seizoen in LaLiga, nadat hij tot op heden vier keer als invaller binnen de lijnen werd gebracht. Marc-André ter Stegen verdedigt het doel en ziet dat voor hem Ronald Araújo en Clément Lenglet het centrale duo vormen. Óscar Mingueze begint als rechtsback, terwijl Jordi Alba de linkerkant moet bestrijken.

In de voorhoede gunt Koeman een basisplaats aan Martin Braithwaite. Hij vormt samen met Ousmane Dembélé en Antoine Griezmann de voorhoede. De laatste keer dat Braithwaite een basisplek had was op 24 januari, toen Barcelona op bezoek bij Elche met 0-2 te sterk was. Messi wordt door Koeman op de bank gehouden. Barcelona bleef in de laatste tien competitiewedstrijden ongeslagen en klimt bij een overwinning over Sevilla en Real Madrid naar de tweede plek.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, Araujo, Lenglet, Alba; Busquets, Pjanic, Riqui Puig; Griezmann, Dembélé en Braithwaite.