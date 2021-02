Dijks en Schouten verstoren Parma-debuut Zirkzee in Derby dell'Emilia

Zondag, 7 februari 2021 om 19:56 • Yanick Vos • Laatste update: 20:09

Joshua Zirkzee heeft zondagavond gedebuteerd voor Parma met een nederlaag tegen Bologna: 0-3. De Nederlandse huurling van Bayern München kwam op eigen veld tien minuten na rust binnen de lijnen in de Derby dell'Emilia. In de 35 minuten die Zirkzee op het veld stond speelde hij geen rol van betekenis. De overwinning is zeer welkom voor Bologna, dat verder afstand neemt van de gevarenzone. Met 23 punten staat het op een voorlopig veilige dertiende plaats.

Zirkzee maakte vlak voor het sluiten van de transfermarkt de overstap van Bayern naar Parma. Zondag zat hij voor het eerst bij de wedstrijdselectie, in tegenstelling tot Graziano Pellè. De Italiaanse spits werd deze week nog aangetrokken en bekeek de wedstrijd vanaf de tribune. Trainer Roberto D’Aversa gaf tegen Bologna de voorkeur aan Andrea Cornelius in de punt van de aanval. De spits die dit seizoen nog niet scoorde werd na 55 minuten spelen afgelost door Zirkzee, die net als de Roemeense recordaankoop Dennis Man (voor dertien miljoen euro overgenomen van FCSB) mocht invallen. Parma stond toen al op een 0-2 achterstand.

Bologna, waar Jerdy Schouten en Mitchell Dijks vanuit de basis startten, was zondagavond namelijk de betere ploeg. Musa Barrow scoorde in het eerste halfuur tot twee keer toe op aangeven van Nicola Sansone. In de tweede helft drong Parma aan, maar grote kansen bleven uit. Vlak voor tijd bracht Bologna de marge op drie vanuit de counter. Riccardo Orsolini werd vrijgespeeld op de rechterflank en oog in oog met doelman Luigi Sepe drukte hij hard en onhoudbaar af. Het betekent de vierde nederlaag op rij voor Parma, dat op 30 november voor het laatst won in de Serie A (1-2 tegen Genoa).