Fenerbahçe-supporter valt vicevoorzitter Galatasaray aan tijdens persmoment

Zondag, 7 februari 2021 om 19:53

Abdurrahim Albayrak, de vicevoorzitter van Galatasaray, is zaterdagavond aangevallen door een supporter van Fenerbahçe. Toen Albayrak journalisten te woord stond na de wedstrijd tussen beide topclubs, vloog een supporter van de rivaal hem aan. De dader, geïdentificeerd als Okan Güler, werd door beveiligers weggehaald bij Albayrak.

Na de topper, die door Galatasaray met 0-1 werd gewonnen, verscheen de vicevoorzitter voor het Sükrü Saracoglu Stadion om de pers te woord te staan. Okan Güler, die in Turkije de bijnaam 'Rambo Okan' heeft gekregen, kwam tussen de journalisten op Albayrak af en riep: 'Hoe ben je hier gekomen?' De fan werd door beveiligers snel naar de grond gewerkt en brak daarbij zijn neus.

Güler, die volgens Turkse media mogelijk mentaal instabiel is, is een 53-jarige man die eerder al in de media kwam toen hij een vlag van Fenerbahçe plantte bij het Ali Sami Yen Stadion, dat tot 2010 dienst deed als thuishaven van Galatasaray. Na de wedstrijd greep Galatasaray overigens de koppositie, al hebben Fenerbahçe en Besiktas evenveel punten.