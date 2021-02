Kortsluiting Alisson Becker bezorgt Liverpool slechtste reeks sinds 1963

Zondag, 7 februari 2021 om 19:20 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:37

Manchester City heeft Liverpool zondagavond een keiharde tik uitgedeeld. De ploeg van trainer Josep Guardiola was met 1-4 te sterk en Liverpool de derde thuisnederlaag op rij in de Premier League. De laatste keer dat dat gebeurde was in 1963. Alisson Becker eiste een negatieve hoofdrol voor zich op door bij twee van de vier treffers opzichtig te schutteren. Aan de kant van City was Ilkay Gündogan de meest besproken man. De middenvelder miste vanaf elf meter en scoorde vervolgens twee keer. Door de overwinning slaat City een gat met de achtervolgers en heeft het een voorsprong van vijf punten op stadsgenoot Manchester United.

Guardiola, die nog nooit won op Anfield, kon nog altijd niet beschikken over de van een blessure herstellende Kevin De Bruyne, terwijl Jürgen Klopp weer een beroep kon doen op Sadio Mané, die de afgelopen twee wedstrijden moest missen vanwege een blessure. Beide ploegen hanteerden vanaf het eerste fluitsignaal een hoog baltempo, maar wisten in de beginfase niet tot grote kansen te komen. Het eerste moment van opwinding kwam na een kwart wedstrijd van het hoofd van Mané. De Senegalees werd op maat bediend na een goede individuele actie van Trent Alexander-Arnold, maar mikte een meter over het doel van Ederson.

Ook het tweede gevaar van de wedstrijd kwam van Liverpool, toen Roberto Firmino een afgeslagen bal ineens op de slof nam. De Braziliaan zag zijn inzet richting de rechterbovenhoek gaan, maar moest toezien hoe Ederson het leer over het doel tikte. Aan de andere kant was City niet veel later het dichtst bij de openingstreffer. Na een goede actie vanaf links ging Raheem Sterling in het strafschopgebied over het uitgestoken been van Fabinho. Michael Oliver wees naar de stip en zag hoe Gündogan faalde door de bal over het doel van Alisson te schieten.

Omg. Zie wat Alisson Becker doet bij de 1-2 én de 1-3 van Manchester City. Een complete black-out. Geplaatst door voetbalzone op Zondag 7 februari 2021

In de tweede helft viel er aanzienlijk meer te genieten en maakte Gündogan zijn fout uit de eerste helft al snel goed. De Duitser reageerde het meest attent op een rebound nadat Alisson een schot van Phil Foden moest lossen en tikte van dichtbij binnen: 0-1. Liverpool had op basis van de kansenverhouding recht op een treffer maar had in de persoon van Curtis Jones het vizier niet op scherp staan. De middenvelder zette goed door en produceerde een schot in de verre hoek, maar zag zijn poging via de knie van John Stones rakelings naast gaan. Amper vijf minuten later was de ploeg van Klopp wel trefzeker. Rúben Dias verslikte zich in de bal en trok aan de noodrem door Salah in zijn eigen strafschopgebied naar de grond te werken. De Egyptenaar wist zich wel raad met het buitenkansje en liet Ederson kansloos: 1-1.

Terwijl Liverpool vervolgens beter in de wedstrijd leek te komen, deed Alisson zijn ploeg de das om. De Braziliaan werkte de bal een kwartier voor tijd tot twee keer toe niet goed weg en zag hoe Gündogan op aangeven van Foden van dichtbij zijn tweede van de middag maakte: 1-2. Tot overmaat van ramp ging de doelman amper vijf minuten later op bijna identieke wijze nogmaals in de fout. Dit keer schoof hij de bal in de voeten bij Bernardo Silva, waarna Sterling bij de tweede paal kon binnenkoppen: 1-3. Het slotakkoord kwam van de voet van Foden. De linkspoot sneed vanaf links de zestien in en haalde vervolgens verwoestend uit in de verre hoek: 1-4.