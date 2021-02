Lille OSC blijft imponeren op weg naar confrontatie met Ajax

Zondag, 7 februari 2021

Lille OSC heeft zondagavond de koppositie in de Ligue 1 heroverd. Door een 0-2 overwinning op bezoek bij laagvlieger Nantes komt de ploeg van trainer Christophe Galtier op 54 punten en passeert het Olympique Lyon, dat zaterdagavond aan de leiding kwam door een zege op Strasbourg (3-0). Beide doelpunten werden gemaakt door Jonathan David, die zijn totaal daarmee brengt op zeven competitiedoelpunten dit seizoen. Sven Botman stond in de basis bij Lille en maakte de negentig minuten vol.

Nantes, de nummer achttien van de Franse competitie, had op eigen veld niets in te brengen tegen de formatie van Galtier. De bezoekers trokken het initiatief vanaf de eerste minuut naar zich toe. Het duurde slechts negen minuten voordat Lille de leiding nam. De opbouw van Nantes werd verstoord, waarna Jonathan Bamba op de linkerflank de diepte werd ingestuurd. Zijn voorzet werd dramatisch uitverdedigd door de verdedigers van Nantes, waarna het een koud kunstje was voor Jonathan David om de bal van dichtbij tegen de touwen te rammen. Met de voorsprong op zak bleef Lille aanvallen. Ondanks dat de bezoekers de wedstrijd controleerden, bleven grote kansen uit. Vijf minuten voor rust was Zeki Celik dicht bij de 0-2 na goed voorbereidend werk van Luiz Aruajo. Het schot van de rechtsback ging echter voorlangs.

Botman en zijn collega José Fonte centraal in de achterhoede hadden een relatief eenvoudige avond. Nantes kon in aanvallend opzicht geen vuist maken; vrijwel alle tweede ballen op het middenveld werden opgepikt door Lille, dat veel sterker in de duels was. Net als in de eerste helft kon Nantes na rust niets anders doen dan verdedigen. Jonathan Ikoné zorgde voor enige opwinding met een imposante rush, maar zijn inzet bleek niet goed genoeg om het doelman Alban Lafont moeilijk te maken. David speelde zich na een uur spelen knap vrij in het strafschopgebied; ook zijn inzet kon Lafont niet verrassen. Doordat Lille er maar niet in slaagde om de marge op twee te brengen kreeg Nantes in de slotfase hoop op een gelijkspel en drong wat meer aan.

Toch was het Lille dat de volle buit mee zou nemen naar huis. De 0-2 kwam op een soortgelijke manier tot stand zoals het openingsdoelpunt. De opbouw van Nantes werd verstoord, waarna Lille er razendsnel uitkwam en David zijn tweede van de avond maakte na een fraaie combinatie met invaller Renato Sanches. Met nog maar een kleine tien minuten op de klok was het team van Raymond Domenech verslagen. Lille wint voor de zesde keer op rij in de Ligue 1 en kan zich gaan richten op de bekerwedstrijd van woensdag tegen Dijon. Op 18 februari staat de eerste ontmoeting met Ajax op het programma in de knock-outfase van de Europa League. Een week later volgt de beslissende wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA.