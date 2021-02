Besiktas vergroot spanning in zinderende titelstrijd ondanks vroege rode kaart

Zondag, 7 februari 2021 om 18:51 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:00

De titelstrijd in de Süper Lig blijft ongemeen spannend. Na de 0-1 zege van Galatasaray op Fenerbahçe van zaterdag kon Besiktas zich zondag naast de twee koplopers melden, indien er gewonnen zou worden van Konyaspor. Dat werd mede door een vroege rode kaart voor linksback Fabrice N'Sakala een zware opgave, maar door een treffer van Valentin Rosier in de slotfase won Besiktas met 1-0. De drie koplopers van Turkije hebben allemaal 48 punten.

Gele kaarten in minuut 15 en 21 werden N’Sakala fataal. Zijn eerste was het gevolg van het neerhalen van Levan Shengelia; zijn tweede van een onbesuisde en onnodige tackle op Marko Jevtovic, die de bal terugspeelde naar zijn eigen keeper en op zijn voet werd geraakt. Sinds Domagoj Vida, die na vijf minuten werd weggestuurd tegen Gaziantep in het seizoen 2014/15, kreeg een speler van Besiktas niet meer zo vroeg in de wedstrijd een rode kaart. Met een man minder raakte de wedstrijd in evenwicht en deden beide ploegen weinig voor elkaar onder.

Het aantal kansen was schaars in de eerste helft: in de elfde minuut kopte Vincent Aboubakar naast uit een corner en zeven minuten voor de pauze was Josef de Souza niet doeltreffend met een schot vanbuiten het strafschopgebied. Kort na de onderbreking meldde Konyaspor zich via Jesse Sekidika, die werd weggestuurd en vanaf circa achttien meter naast schoot. Konyaspor vuurde in de hele eerste helft geen enkele doelpoging af en dat was voor het eerst sinds een duel met Sivasspor in november 2019. Ook in de tweede helft waren de meeste doelpogingen van Besiktas.

Zo kopte de vrijstaande Welinton bij de tweede paal naast uit een vrije trap van Rachid Ghezzal en was Cyle Larin niet gelukkig in de afronding na voorbereidend werk van Necip Uysal. Uiteindelijk wist Besiktas de wedstrijd toch naar zich toe te trekken. Na een overtreding op Ghezzal hanteerde arbiter Halis Özkahya de voordeelregel, waardoor Besiktas de aanval voortzette en de opgestoomde rechtsback Rosier raak schoot in de korte hoek op aangeven van invaller Atiba Hutchinson. Vrijwel meteen daarna trof Georges-Kevin N'Koudou de paal bij een poging de wedstrijd definitief te beslissen, dus bleef het bij 1-0.