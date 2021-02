Lamkel Zé grijpt tóch naar Instagram na opvallende doelpuntviering

Zondag, 7 februari 2021 om 17:24 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:41

Niet voor het eerst heeft Didier Lamkel Zé alle aandacht op zich gevestigd in de Belgische Pro League. De aanvaller van Royal Antwerp nam zondag tegen stadsgenoot Beerschot (1-2 winst) in de slotfase de 0-1 voor zijn rekening en vierde zijn treffer op geheel eigen wijze. Lamkel Zé rende de tribune op om daar in zijn eentje het feestje te vieren, tot ongenoegen van trainer Frank Vercauteren. Onlangs kwam de 24-jarige Kameroener ook al in het nieuws door met een shirt van Anderlecht op de club te verschijnen.

Nadat Lamkel Zé zijn ploeg in de 84ste minuut op voorsprong had gezet, rende hij richting de hoek van het veld om op de tribune plaats te nemen. Wat volgde was een gele kaart en een boze blik van Vercauteren. “Wat ik ervan dacht dat Lamkel Zé weer scoorde? Dat hij weer een gele kaart gepakt heeft”, aldus de Belgische oefenmeester. “Ik blijf vooral daarbij stilstaan, dat kan ons nog wel wat kosten. Verder: proficiat voor de goal, maar ik moet ook proficiat voor de assist zeggen en proficiat voor de ploeg. Zo kan Lamkel Zé misschien het verschil maken, maar hij gaat het niet alleen winnen, nooit.”

Lamkel Zé wilde begin januari dolgraag naar Panathinaikos. Het enfant terrible heeft een contract tot medio 2023 en daarom verlangden de Belgen een transfersom voor hem, waar Panathinaikos niet in mee wilde gaan. Daarop besloot Lamkel Zé met een shirt van Anderlecht op de club te verschijnen en dreigde hij een volgende keer met een shirt van rivaal Beerschot te komen. De harde kern van Royal Antwerp reageerde woedend en eiste dat Lamkel Zé verkocht zou worden, maar dat gebeurde niet. Nadat hij een groot gedeelte van het seizoen niet tot de wedstrijdselecties behoorde en vorige maand ook werd verbannen uit de groep, maakte hij op 20 januari zijn rentree met een winnend doelpunt tegen Cercle Brugge (1-0).

“Allereerst wil ik de club bedanken om toch het vertrouwen in mij te blijven houden. Ook wil ik mijn ploeggenoten bedanken om me toch weer op te nemen in de groep”, reageerde de voorhoedespeler voor de camera van Eleven Sport. Lamkel Zé heeft zich inmiddels in het basiselftal geknokt, met prima statistieken tot gevolg. “En nu, voilà, vier goals in vijf wedstrijden. Daar kan ik trots op zijn. Ik hoop vooral dat ik de ploeg nu kan blijven helpen. Het is dankzij hen dat ik hier sta en dat ik gescoord heb.” Na afloop van het duel met Beerschot bood de aanvaller via Instagram opnieuw zijn excuses aan richting de fans van Royal Antwerp. ‘Ik verontschuldig me bij alle fans van Antwerp’, viel er te lezen op een briefje dat Lamkel Zé vasthield. Onlangs kreeg hij nog een verbod op het gebruik van sociale media opgelegd van de club.