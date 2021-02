Jubilerende Ibrahimovic brengt AC Milan terug aan de leiding in de Serie A

Zondag, 7 februari 2021 om 16:51 • Chris Meijer • Laatste update: 16:58

Met clubdoelpunt 500 en 501 heeft Zlatan Ibrahimovic AC Milan teruggebracht naar de koppositie van de Serie A. I Rossoneri wonnen dankzij twee doelpunten van de Zweedse spits en twee treffers van Ante Rebic in eigen stadion met 4-0 van Crotone, de drager van de rode lantaarn in de Italiaanse competitie. De voorsprong van koploper AC Milan op naaste achtervolger en stadgenoot Internazionale bedraagt twee punten, terwijl het gat met Juventus - dat nog wel een wedstrijd tegoed heeft - weer zeven punten is.

AC Milan had voorafgaand aan de ontmoeting met Crotone, de hekkensluiter van de Serie A, een wisselvallige periode achter de rug. Na nederlagen tegen Atalanta (0-3) en Internazionale (2-1, in de Coppa Italia) werd er een week geleden wel met 1-2 gewonnen op bezoek bij Bologna. Een eventuele zege op Crotone zou i Rossoneri weer aan kop brengen in de Serie A, nadat Inter afgelopen vrijdag dankzij een 0-2 overwinning op Fiorentina in ieder geval voor even de eerste positie had ingenomen.

ZLATAN!?? De Zweed breekt de ban tegen de hekkensluiter met zijn 13de van het seizoen!??#ZiggoSport #SerieA #MILCRO pic.twitter.com/ntNG80c7CE — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 7, 2021

Er leek al vroeg een openingstreffer op het scorebord te komen, toen Davide Calabria van dichtbij de bal achter doelman Alex Cordaz tikte. Het doelpunt van de verdediger werd echter geannuleerd door scheidsrechter Luca Pairetto, omdat Ibrahimovic zich in aanloop naar de treffer in buitenspelpositie bevond. Rafael Leão en Calabria lieten nog mogelijkheden liggen, alvorens Ibrahimovic na een halfuur de score opende.

De Zweedse spits ging binnen het strafschopgebied een combinatie aan met Leão, ontving de bal terug en plaatste het leer vervolgens beheerst achter Cordaz. Het was het vijfhonderdste clubdoelpunt in de carrière van Ibrahimovic, die voor Malmö FF (18), Ajax (48), Juventus (26), Internazionale (66), Barcelona (22), Paris Saint-Germain (156), Manchester United (29), LA Galaxy (53) en AC Milan (82) speelde. Voor rust liet Ibrahimovic nog een mogelijkheid onbenut om de marge te verdubbelen.

En dat is 2 voor Ibra!! (En de 501ste in zijn clubcarrière??) ??Milan - Crotone 2-0 (inmiddels al 4-0 overigens, maar dat was zonder Zweed) #ZiggoSport #SerieA #MILCRO pic.twitter.com/Y2d7zOEzeW — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 7, 2021

In de eerste fase na rust, waarin AC Milan-trainer Stefano Pioli Samuel Castillejo voor Alexis Saelemaekers binnen de lijnen bracht, waren de kansen schaars. Cordaz tikte een schot van Leão knap uit het doel, voor Ibrahimovic zijn tweede van de middag aantekende. Theo Hernández stoomde op over de linkerflank en vond de spits in de doelmond, die volledig vrij de bal in een leeg doel kon tikken. Vijf minuten later gooide AC Milan definitief het duel in het slot. Een hoekschop van de ingevallen Hakan Çalhanoglu vond het hoofd van Ante Rebic, die overtuigend raak kopte.

Crotone bleek het vervolgens volledig kwijt, want een minuut later was het opnieuw raak. Een schot van Ibrahimovic werd matig verwerkt door Cordaz, waarna Çalhanoglu de bal oppikte en Rebic voor het doel vond. Ibrahimovic verzuimde daarna met een kopbal om voor een hattrick te tekenen en werd kort daarna vervangen door Mario Mandzukic. Doordat Cordaz nog een eigen doelpunt van Koffi Djidji voorkwam in de slotfase, kwam er in de 4-0 stand geen verandering meer. Voor AC Milan wacht nu volgende week zondag een uitwedstrijd tegen Spezia, waarna een week later de derby tegen Inter op het programma staat.