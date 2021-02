In totaal zes nieuwe spelers binnen de lijnen tijdens Liverpool - Man City

Zondag, 7 februari 2021 om 16:36 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:04

De opstellingen van Liverpool en Manchester City voor de onderlinge kraker van zondagmiddag zijn bekend. Ten opzichte van de verloren thuiswedstrijd tegen Brighton & Hove Albion (0-1) van woensdag voert trainer Jürgen Klopp van Liverpool vier wijzigingen door, terwijl collega Josep Guardiola twee nieuwe spelers opstelt na de 0-2 zege op Burnley van woensdag. Het duel tussen Liverpool en Manchester City begint om 17.30 uur op Anfield.

Liverpool kan weer beschikken over Alisson Becker, Fabinho en Sadio Mané. De keeper ontbrak woensdag vanwege ziekte tegen Brighton, terwijl de verdediger en de aanvaller respectievelijk drie en twee wedstrijden aan de kant stonden met een spierblessure. Keeper Caoimhin Kelleher verdwijnt uit de basis. Doordat Fabinho in het hart van de defensie staat, verdwijnt Nathaniel Phillips na twee opeenvolgende basisplekken naar de bank. Op het middenveld verliest James Milner zijn basisplaats aan Curtis Jones. Voorin maakt Xherdan Shaqiri plek voor Mané. De van Schalke 04 overgekomen huurling Ozan Kabak zit voor het eerst in de wedstrijdselectie en begint op de bank.

Sergio Agüero is niet langer besmet met het coronavirus, maar heeft naar verwachting nog wel enige tijd nodig om volledig te herstellen. Hij is zodoende nog niet inzetbaar voor trainer Guardiola. Kevin De Bruyne miste de afgelopen vier duels vanwege een hamstringblessure en is nog niet in staat om zijn rentree te maken. Nathan Aké is eveneens al langere tijd geblesseerd. Links achterin krijgt Oleksandr Zinchenko de voorkeur boven Aymeric Laporte. Gabriel Jesus verliest zijn basisplek aan Phil Foden, die op papier in het centrum van de aanval staat, maar de afgelopen weken vooral als linksbuiten speelde.

Met name voor Liverpool is de topper tegen Manchester City van groot belang. De regerend landskampioen staat op de vierde plaats en is zeven punten verwijderd van de koploper, die bovendien nog een duel tegoed heeft. Een nederlaag kan fataal zijn voor de titelaspiraties van Liverpool, terwijl de wereld er met een overwinning rooskleuriger uit zou zien.

Opstelling Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Fabinho, Henderson, Robertson; Wijnaldum, Thiago, Jones; Salah, Firmino, Mané.

Opstelling Manchester City: Ederson; Cancelo, Dias, Stones, Zinchenko; Rodrigo, Gundogan, Bernardo; Mahrez, Foden, Sterling