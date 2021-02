Rüdiger doet boekje open over golf aan racisme na ontslag van Lampard

Zondag, 7 februari 2021

Antonio Rüdiger is naar eigen zeggen racistisch bejegend in de dagen na het ontslag van Frank Lampard als manager van Chelsea. De Duitse centrumverdediger kreeg met name op de sociale media de schuld van het tussentijdse vertrek van de bij de Chelsea-aanhang zeer populaire Lampard. Rüdiger vindt het belachelijk dat sommige mensen zo over hem denken en de stopper van the Blues vraagt zich daarnaast af wat social media-bedrijven als Facebook, Twitter en Instagram echt doen om racisme op het internet een halt toe te roepen.

Rüdiger kreeg met een 'zeer ernstige vorm' van racisme te maken, zo blijkt uit zijn interview op de website van Chelsea. De Londense club neemt het verhaal van de verdediger zeer serieus en zal alle relevantie informatie hieromtrent doorspelen naar de politie. "Ik weet niet alles over social media, maar ik weet wel dat ze bij een groeiend aantal accounts steeds meer zullen verdienen. Ik denk persoonlijk dan ook niet dat ze er echt een probleem mee hebben, want zoals je weet regeert het geld. Het is daarom moeilijk te zeggen of mensen echt een verandering teweeg willen brengen."

Over de geruchten dat hij een aandeel zou hebben in het ontslag van Lampard is Rüdiger zeer beslist. "Ik heb een schoon geweten", vervolgt de Chelsea-verdediger. "Ik weet dat het onzin is en heb er dan ook niets mee te maken. Ik sta open voor elke nieuwe manager, dus ook voor Frank Lampard. Ik heb geen invloed op de emoties van mensen, maar mensen moeten wel altijd als mensen op dingen reageren. Ik heb er niets over gepost, maar het racisme naar mij toe was wel overweldigend. Het maakt mij echter alleen maar sterker, want ik weet wie ik ben en ik kan nog steeds met een lach naar mijzelf kijken in de spiegel. Natuurlijk doet zoiets pijn, maar ik kan het een plek geven omdat ik niets te maken heb gehad met het ontslag van Lampard."

Online racisme is al enige tijd een issue in de Engelse voetbalwereld. Manchester United rekende onlangs in een statement keihard af met de racistische uitlatingen die werden gedaan aan het adres van Anthony Martial en Axel Tuanzebe. Het tweetal moest het via sociale media ontgelden, nadat Manchester United in eigen huis met 1-2 onderuit was gegaan tegen hekkensluiter Sheffield United en daarmee verzuimde de koppositie over te nemen van stadsgenoot Manchester City. Na afloop van de wedstrijd tegen Sheffield werd zowel Martial als Tuanzebe racistische bejegend op Instagram. Er werden reacties geplaatst bij oude foto’s en Tuanzebe moest het daarnaast op Twitter ontgelden.

In een statement op de website nam Manchester United ruim een week geleden afstand van alle uitingen die zijn gedaan op de sociale media. De club sprak van ‘anonieme hersenloze idioten’. "Iedereen bij Manchester United walgt van de racistische uitlatingen die spelers via sociale media hebben ontvangen na de wedstrijd van gisteravond", valt te lezen in een officiële verklaring. "We veroordelen het volkomen en het is bemoedigend om te zien dat andere fans op sociale media dit ook veroordelen." Tuanzebe kreeg overigens opnieuw te maken met racisme na het 3-3 gelijkspel tegen Everton van zaterdagavond. De verdediger gaf ver in blessuretijd een vrije trap weg, waaruit de bezoekers uiteindelijk wisten te scoren. De woede over het puntenverlies richtte zich op de sociale media vooral op Tuanzebe.