Zlatan Ibrahimovic (39) bereikt magische grens van 500 doelpunten

Zondag, 7 februari 2021 om 15:57 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:52

Zlatan Ibrahimovic heeft zondagmiddag de magische grens van vijfhonderd doelpunten in zijn loopbaan bereikt. De inmiddels 39-jarige aanvaller uit Zweden bereikte de mijlpaal in de dertigste minuut van de thuiswedstrijd van AC Milan tegen Crotone. Ibrahimovic kwam in de laatste twee competitiewedstrijden van de Milanese grootmacht niet tot scoren, maar de ervaren spits heeft nu dan toch eindelijk zijn vijfhonderdste treffer in clubverband te pakken. Inmiddels staat Ibra zelfs al op 501 doelpunten.

Ibrahimovic ging tegen Crotone na een halfuur spelen een combinatie aan met Rafael Leão en rondde vervolgens zeer bekwaam af, terwijl er na rust nog een doelpunt bijkwam. Voor de Zweedse spits is het alweer zijn 83ste doelpunt in het shirt van de koploper in de Serie A, verdeeld over twee periodes. Ibrahimovic maakte zijn doelpunten voor Malmö FF (18), Ajax (48), Juventus (26), Internazionale (66), Barcelona (22), Paris Saint-Germain (156), Manchester United (29), LA Galaxy (53) en AC Milan (82). Namens Zweden kwam de routinier tot 62 doelpunten in 116 interlands.

ZLATAN!?? De Zweed breekt de ban tegen de hekkensluiter met zijn 13de van het seizoen!??#ZiggoSport #SerieA #MILCRO pic.twitter.com/ntNG80c7CE — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 7, 2021

"Het betekent dat ik de nodige doelpunten heb gemaakt in mijn carrière", verwijst Ibrahimovic in de rust van het thuisduel met Crotone in het San Siro tegenover Sky Italia naar zijn jubileumtreffer. "Het belangrijkste is echter dat ik doelpunten blijf maken en zo het elftal kan helpen. Het is mijn voornaamste doel om treffers te maken en kansen te creëren voor mijn ploeggenoten. We moeten vandaag winnen van een ploeg met vooral verdedigende intenties, een team dat het ons lastig kan maken. We moeten optimaal profiteren van de kansen die we afdwingen", aldus Ibrahimovic, nu met dertien doelpunten in de Serie A dit seizoen. Cristiano Ronaldo voert momenteel de topscorerslijst aan met zestien treffers.