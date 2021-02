Tottenham beëindigt dramatische reeks mede dankzij supersolo Lucas Moura

Zondag, 7 februari 2021 om 14:51 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:03

Tottenham Hotspur heeft zondagmiddag eindelijk weer eens gewonnen in de Premier League. Na drie opeenvolgende nederlagen werd op eigen veld met 2-0 gewonnen van laagvlieger West Bromwich Albion. The Spurs raakten pas na rust op stoom, met onder meer een doelpunt van de weer fitte Harry Kane. Na vier basisplaatsen op rij werd Steven Bergwijn op de bank geposteerd, al gunde manager José Mourinho hem nog wel speeltijd in de slotfase van het duel met de degradatiekandidaat.

Kane, die in de laatste twee duels van Tottenham ontbrak wegens een enkelblessure, had in de eerste twintig minuten al twee keer kunnen scoren tegen West Bromwich, dat sinds augustus 2016 niet meer had gewonnen in Londen. Zijn eerste inzet in de achttiende minuut vloog naast het doel van de bezoekers, terwijl Kane twee minuten later treuzelde en zijn schot uiteindelijk via verdediger Kyle Bartley aan de verkeerde kant van de paal zag belanden. In minuut 37 werd een knal van Kane in kansrijke positie vakkundig gepareerd door doelman Sam Johnstone. De sluitpost van West Bromwich redde kort daarna briljant op een kopbal van Serge Aurier, waarna de verdediging van the Baggies voor opruiming zorgde.

Bijna tien minuten na rust moest Johnstone zich alsnog gewonnen geven. Pierre-Emile Höjbjerg zag Kane vrijstaan in kansrijke positie en de Engelse spits wist wel raad met het buitenkansje. De aanvalsleider van Tottenham schoof de bal beheerst langs de hulpeloze Johnstone. Slechts vier minuten later keek West Bromwich tegen een 2-0 achterstand aan. Lucas Moura kreeg de bal op eigen veld aangespeeld en de Braziliaanse middenvelder begon vervolgens aan een sprint richting het strafschopgebied van de bezoekende ploeg. Moura legde de bal net voor de 'zestien' breed op Son en de Koreaanse aanvaller knalde vervolgens keihard raak via de binnenkant van de paal. Son staat nu op dertien treffers in de Premier League. Hij kwam alleen in het seizoen 2016/17 tot meer doelpunten (veertien) in competitieverband.

West Bromwich dacht na een uur spelen de aansluitingtreffer aan te tekenen. Mbaye Diagne scoorde echter in buitenspelpositie, waardoor het doelpunt van de nummer negentien in de Premier League werd geannuleerd. Tottenham leek niet onder de indruk van de afgekeurde treffer en in de slotfase voerde Mourinho enkele wissels door. Bergwijn verving de moegestreden Erik Lamela met nog vijftien minuten op de klok. Het was duidelijk niet de middag van West Bromwich, want in de 82ste minuut werd een doelpunt van Diagne wederom afgekeurd wegens buitenspel. Tottenham speelde het duel vervolgens rustig uit en stijgt dankzij de overwinning naar plaats zeven, met vier punten achterstand op nummer vier Liverpool (40 om 36 punten).