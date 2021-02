‘Bal’ ligt daags na hint van Quincy Promes op Instagram bij Ajax

Zondag, 7 februari 2021 om 14:12 • Laatste update: 14:48

Spartak Moskou probeert nog altijd Quincy Promes over te nemen van Ajax. De terugkeer van de 29-jarige aanvaller naar Rusland leek een week geleden nog in kannen en kruiken, maar is de afgelopen dagen op losse schroeven komen te staan. Leonid Fedun, eigenaar van Spartak, laat zondag weten dat ‘de bal momenteel bij Ajax ligt’.

“Wij hebben een bod uitgebracht, maar er zijn verschillende problemen ontstaan. De bal ligt op dit moment bij Ajax”, zo laat Fedun optekenen door Sport-Express. Spartak zou de risico’s die de strafzaak rond Promes met zich meebrengt zoveel mogelijk willen beperken. Ajax eist ongeacht de uitspraak ‘onvoorwaardelijke betalingen’, terwijl Spartak niet de volledige verantwoordelijkheid wil dragen voor deze betalingen als Promes veroordeeld wordt vanwege de betrokkenheid bij een steekincident tijdens een familiefeest afgelopen zomer in Abcoude. Het Openbaar Ministerie in Nederland heeft nog altijd niet bekendgemaakt of Promes voor de rechter moet verschijnen.

“Ik volg het nieuws en de clubleiding houdt me op de hoogte”, zegt Spartak-trainer Domenco Tedesco tegenover Sport-Express over de gang van zaken rond Promes, die eerder tussen 2014 en 2018 in Rusland speelde. “We wachten tot de problemen worden opgelost. Natuurlijk wil ik als trainer met hem samenwerken, dus ik hoop dat hij zo snel mogelijk kan aansluiten bij ons team. De club doet er alles aan om Promes binnen te halen.” Volgens de eerdere berichtgeving was het de bedoeling dat Promes in eerste instantie op huurbasis zou terugkeren naar Moskou, met een al dan niet verplichte optie tot koop ter waarde van negen miljoen euro.

Tedesco is niet de enige bij Spartak die met smart wacht op de komst van Promes. Georgiy Dzhikiya reageerde zaterdag onder een video van het trainingskamp in Dubai op het Instagram-kanaal van Spartak: “Stop met het posten van deze onzin, waar is Promes?” Promes reageerde met emoji’s van twee ogen en een vlammetje op het bericht van de 27-jarige verdediger, die de aanvoerdersband draagt bij de Russische topclub. Promes en Dzhikiya speelde tussen januari 2017 en de zomer van 2018 al samen bij Spartak, alvorens de Oranje-international naar Sevilla vertrok.