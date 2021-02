‘Misschien vertrekt hij bij Liverpool om verder te gaan bij Bayern München’

Zondag, 7 februari 2021 om 13:31

Jamie Carragher vraagt zich na recente opmerkingen van Jürgen Klopp af of de Duitse manager nog lang aan Liverpool verbonden zal zijn. De openhartige trainer van de huidige nummer vier in de Premier League gaf onlangs te kennen niet de eindbeslissing te hebben op het gebied van inkomende transfers. Een bijzondere constatering, zo oordeelt Carragher, jarenlang een vertrouwd gezicht in het hart van de defensie van Liverpool.

"Natuurlijk neemt iemand anders de beslissingen op transfergebied, zo is het ook altijd geweest", liet Klopp ruim twee weken geleden optekenen in de Engelse media na de 0-1 nederlaag van Liverpool tegen Burnley, de eerste verliesbeurt op eigen veld in de Premier League sinds april 2017. "Ik kan er verder niets aan doen dat mensen daar verbaasd over zijn. We kijken altijd naar spelers die eventueel wat kunnen toevoegen en aan de hand daarvan doe ik aanbevelingen. Maar het transferbudget wordt niet door mij uitgegeven, zo werkt het niet. Die beslissing ligt niet bij mij en dat heb ik in het verleden ook nooit gedaan."

Carragher omschrijft de uitspraken van de openhartige Klopp als 'zeer interessant'. "Ik bespeur frustratie bij hem, want Klopp wilde echt heel graag een nieuwe speler aantrekken", verklaart de analist in de studio van Sky Sports. "Het grote probleem was alleen: wie kan Liverpool aantrekken om Virgil van Dijk te vervangen? Je kan niet zestig tot zeventig miljoen euro uitgeven aan een speler terwijl je weet dat je beste speler in april terugkeert van een zware blessure. Dat had meer problemen opgeleverd dan het waard was geweest om een aankoop te doen", aldus de bezorgde Carragher, die openlijk vraagtekens zet bij de toekomst van Klopp bij Liverpool.

"De woorden van Jürgen kwamen echt als een verrassing. Misschien kiest hij binnen enkele jaren voor een vertrek bij Liverpool om verder te gaan bij een club als Bayern München", zo vervolgt Carragher zijn relaas over de manager van the Reds. "Het lijkt erop dat die club altijd een grote voorkeur heeft voor spelers en trainers uit Duitsland." Desondanks verwacht de voormalig stopper niet dat Klopp op korte termijn al vertrekt bij Liverpool. "Hij was duidelijk gefrustreerd, maar ik weet zeker dat als de beste spelers aan het einde van het seizoen weer terugkeren dat we dan weer met de oude Jürgen te maken krijgen", zo besluit Carragher.

Liverpool haalde in de slotfase van de transferperiode Ben Davies (Preston North End) en Ozan Kabak (Schalke 04) binnen, om zo de problemen in verdedigend opzicht enigszins te verlichten. Davies bleef negentig minuten op de bank in de midweekse thuiswedstrijd tegen Brighton & Hove Albion (0-1), terwijl Kabak nog niet bij de selectie van Klopp zat. Liverpool neemt het zondag op tegen koploper Manchester City, dat een voorsprong van zeven punten heeft opgebouwd. Daarnaast hebben the Citizens een wedstrijd minder gespeeld.