Klaassen en Theo Janssen gaan stuk om sneeuwpret van Andy van der Meijde

Zondag, 7 februari 2021 om 12:52 • Laatste update: 13:08

Nederland is momenteel in de ban van de sneeuw en ook Andy van der Meijde doet zondag op Instagram zijn duit in het zakje. De oud-aanvaller van onder meer Ajax, Internazionale, Everton, PSV en Oranje deelt een video, waarop te zien is hoe hij in zijn onderbroek in de sneeuw duikt. Van der Meijde spreekt van de #snowchallengeAndy, een challenge die vooralsnog niet is overgenomen op social media. De video van Van der Meijde zorgt voor hilariteit bij onder meer Davy Klaassen en Theo Janssen. “Je bent niet goed”, schrijft Janssen bij twee lachende emoji’s.