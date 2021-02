Mourinho maakt einde aan reeks van Bergwijn; verrassend nieuws over Kane

Zondag, 7 februari 2021 om 12:18 • Chris Meijer

Na vier basisplaatsen op rij in de Premier League start Steven Bergwijn zondagmiddag weer op de reservebank, als Tottenham Hotspur het in eigen stadion opneemt tegen West Bromwich Albion. Harry Kane is wél van de partij bij the Spurs en dat is enigszins verrassend. Manager José Moruinho zei vorige week dat hij vreesde dat Kane ‘enkele weken’ uit de roulatie zou zijn.

Kane raakte tijdens de met 1-3 verloren thuiswedstrijd tegen Liverpool geblesseerd aan zijn beide enkels en moest vervolgens de duels met Brighton & Hove Albion (1-0 nederlaag) en Chelsea (0-1 nederlaag) aan zich voorbij laten gaan. Afgelopen donderdag zei Mourinho dat hij Kane pas over een week terug zou hebben, maar de spits heeft nu dus alweer een basisplaats tegen West Bromwich Albion. Mourinho heeft Kane ogenschijnlijk hard nodig, want Tottenham verloor de laatste drie Premier League-duels.

Om die reeks te doorbreken, doet Mourinho geen beroep op Bergwijn. De negenvoudig Oranje-international had in de laatste vier competitiewedstrijden een basisplaats en leverde daarin twee assists. Nu heeft Mourinho besloten om Bergwijn te vervangen door Lucas Moura, waardoor de reeks met langst onafgebroken Premier League-basisplaatsen op rij dit seizoen voorlopig in stand blijft. De Nederlandse aanvaller verscheen tussen november en december in vijf competitiewedstrijden op rij aan de aftrap.

Bergwijn is niet de enige speler die uit de basiself verdwijnt na de midweekse nederlaag tegen Chelsea. Eric Dier en Moussa Sissoko nemen plaats op de reservebank ten faveure van Davinson Sánchez en Erik Lamela. Door de terugkeer van Kane verliest ook Carlos Vinícius zijn plaats in de eerste elf van Mourinho. Tottenham bezet momenteel de negende plaats in de Premier League, terwijl opponent West Bromwich Albion de voorlaatste plek inneemt.

Opstelling Tottenham Hotspur: Lloris, Aurier, Alderweireld, Sanchez, Davies; Hojbjerg, Ndombele, Lamela; Lucas, Son en Kane.