‘Als trainers dat meer geprobeerd hadden, was ik bij Ajax stuk beter geworden’

Zondag, 7 februari 2021 om 11:07 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:11

Viktor Fischer was dolgraag langer speler van Ajax geweest. De Deense vleugelaanvaller maakte in de maanden na zijn debuut voor de Amsterdamse club in 2012 veel indruk, maar al snel kwam de klad erin voor de buitenspeler, mede door aanhoudend blessureleed. Fischer ruilde Ajax in mei 2016 voor het avontuur in Engeland bij Middlesbrough. Inmiddels speelt de 26-jarige aanvaller in eigen land voor FC Kopenhagen.

Fischer heeft een onbevredigend gevoel overgehouden aan zijn vertrek bij Ajax, nu bijna vijf jaar geleden. Frank de Boer was destijds zijn coach. "Ik was bij Ajax waarschijnlijk een stuk betere voetballer geworden wanneer trainers meer geprobeerd hadden me te begrijpen", verzucht Fischer in een uitgebreid interview met NRC. "Dat geldt trouwens niet alleen voor Ajax: ook voor de andere clubs in het buitenland waar ik daarna gespeeld heb. Toch zou het goed kunnen dat ze die poging wel degelijk gedaan hebben, en het op dat moment gewoon te lastig was om tot me door te dringen", aldus de vleugelaanvaller uit Denemarken, die in het buitenland ook nog voor FSV Mainz 05 uitkwam.

'Ik stond op de training van Ajax met 200 frikandellen’

"Na Ajax heb ik misschien ook niet vaak genoeg bij coaches aangeklopt; verwachtte ik dat die dialoog simpelweg niet mogelijk was en hoopte ik het allemaal zelf uit te vinden", kijkt Fischer tevens met een kritische blik naar zijn eigen inbreng. Aan de andere kant is de voormalig Ajacied van mening dat spelers ook heel goed hun plafond moeten kennen. "Als je niet zo goed bent als je graag zou willen, moet je dat gewoon aanvaarden en niet ook nog eens dáárin blijven hangen. Soms vraag ik me af hoe Lionel Messi en Cristiano Ronaldo dit soort dingen aanpakken. Hoe zij denken, en óf ze überhaupt denken."

Mocht Fisher na zijn actieve loopbaan het trainersvak induiken, dan zou hij voor een heel andere benadering gaan dan het merendeel van de coaches van tegenwoordig. "Ik zou de dingen iets anders aanpakken dan de meeste trainers op dit moment doen", zo voorspelt Fischer. "Zo vaak heb ik me afgevraagd: waarom concentreer je je niet meer op de ménsen met wie je werkt, in de hoop daar het beste uit te krijgen, in plaats van op die eindeloze tactiek?", geeft de Kopenhagen-speler mee aan de huidige generatie coaches.