Büttner komt niet door medische tests en verlaat nieuwe club al na 17 dagen

Zondag, 7 februari 2021 om 10:44 • Laatste update: 12:07

De samenwerking tussen Alexander Büttner en Apollon Limassol is na zeventien dagen alweer ten einde. De Cyprus Times weet te melden dat de 31-jarige vleugelverdediger niet door de medische tests is gekomen bij de Cypriotische club, omdat hij met overgewicht op het eiland zou zijn gearriveerd. Büttner verruilde het Amerikaanse New England Revolution in januari voor Apollon Limassol.

Het tot de zomer van 2022 lopende contract van Büttner op Cyprus is ‘in goed overleg’ ontbonden. De vleugelverdediger zou zich twee weken geleden met overgewicht bij Apollon Limassol gemeld hebben en is derhalve niet fit genoeg bevonden tijdens de medische tests. Deze lezing wordt door het kamp-Büttner tegenover de Gelderlander 'fel bestreden'. Apollon Limassol zou zich volgens hen niet aan de 'contractuele afspraken' gehouden hebben en besloot plots bonusregelingen te schrappen.

Voor Büttner goed en wel vertrokken is, heeft de koploper van de Cypriotische competitie al een vervanger aangetrokken. Donald Guerrier was transfervrij sinds zijn vertrek bij het Azerbeidzjaanse Qarabag en de 31-jarige linksback uit Haïti wordt nu opgepikt door Apollon Limassol.

Büttner speelde in november zijn voorlopig laatste wedstrijd, in dienst van het Amerikaanse New England Revolution. De voormalig jeugdinternational kwam tot totaal achttien wedstrijden in de Verenigde Staten, alvorens hij afgelopen maand transfervrij terugkeerde naar Europa. Büttner speelde eerder voor Vitesse, Manchester United, Dinamo Moskou, Anderlecht en opnieuw Vitesse, alvorens hij in de Major League Soccer terechtkwam.

Overigens zijn er bij Apollon Limassol nog altijd twee Nederlanders over. Diego Biseswar wordt door de Cypriotische club tot het einde van het seizoen gehuurd van het Griekse PAOK Saloniki. Charlison Benschop speelt al een jaar op Cyprus, nadat hij in januari 2020 werd overgenomen van FC Groningen. De 31-jarige spits was voorlopig goed voor 8 doelpunten en 3 assists in 26 wedstrijden voor Apollon Limassol.