‘Dan had je hier een lopend lijk gezien, ik zat er echt doorheen, was echt af’

Zondag, 7 februari 2021 om 10:34 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:47

De aanhoudende coronacrisis trekt een zware wissel op Piet de Visser. De 86-jarige meesterscout ging met name in de laatste maanden van vorig jaar door een diep dal, waardoor in zijn omgeving zelfs werd gevreesd voor het overlijden van de vermaarde voetbalkenner. Enige tijd later gaat het weer beter met De Visser en de specialist op het gebied van Afrikaans voetbal kijkt weer met het nodige optimisme naar de toekomst.

"Als je twee of drie maanden geleden gekomen was, had je hier een lopend lijk gezien. Ik zat er echt doorheen, was echt af", bekent De Visser in een vraaggesprek met de NOS. "Ik kreeg geen corona, maar werd helemaal afgesloten, een jaar lang nu al, van mijn liefhebberij, mijn scouting. En van mijn kinderen op mijn voetbalschool in Ghana. " De scout, verbonden aan onder meer Chelsea, runt in de Ghanese hoofdstad Accra samen met oud-speler Godwin Attram Attram De Visser Soccer Academy.

Sinds het begin van de coronapandemie zit De Visser min of meer opgesloten in zijn kamer in zijn Tilburgse woning. "Met mijn 86 jaar is het link om naar buiten te gaan, als ik corona zou pakken is m'n dood verzekerd", verduidelijkt De Visser, die dolgraag weer een keer een bezoek zou brengen aan zijn voetbalschool in Ghana. Het gemis daarvan had serieuze gevolgen voor de gezondheid van de bejaarde scout. "Dat heeft me zo aangegrepen, dat ik steeds slechter werd. Ik verloor tientallen kilo's, had geen puf meer, mijn bloeddruk werd te laag en dat bovenop mijn kankerproblemen en mijn hartoperatie."

De vrouw van zijn beste vriend greep in en kwam met een duidelijke waarschuwing op de proppen. "Ik heb gelukkig naar haar geluisterd", erkent De Visser. De talentenspeurder eet weer driemaal per dag en door het coronavaccin is het zelfs weer mogelijk om te reizen. Een tweede prik volgt in maart. "En nou, dan is Piet eind maart op reis, naar mijn talentjes", vervolgt de strijdbare meesterscout. "Ik heb echt zitten huilen van verdriet dat ik niet naar mijn jongens in de academie kon. Ik heb daar tachtig jochies van de straat in Accra. Ik mis die jongens zó ontzettend. Ik heb daar menig traantje om gelaten. Met name toen ik zo slecht was, dat ik op een gegeven moment niet eens kon praten."

Het is evenwel de vraag of het gezien het medisch verleden van De Visser of het verstandig is om tijdens de coronacrisis af te reizen richting Afrika. De doorgewinterde scout kreeg in het verleden te maken met onder meer maag-, slokdarm- en prostaatkanker. Daarnaast moest hij zich vijf keer melden in het ziekenhuis voor een bypass. Naar een eventueel negatief advies van de doktoren zal De Visser echter niet luisteren. "Dan ga ik toch."