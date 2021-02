Belgische media maken zich zelfs zorgen over invloed Lang: ‘Lang-kort-lang’

Zondag, 7 februari 2021 om 09:22 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 10:36

Noa Lang was zaterdag hoogstpersoonlijk verantwoordelijk voor de achtste zege van Club Brugge op rij in de Jupiler Pro League. De aanvaller hielp het team van Philippe Clement met twee goals, nummer tien en elf van het seizoen, aan de overwinning tegen Waasland-Beveren: 0-2. Belgische kranten en (voormalig) teamgenoten zijn lyrisch over de verrichtingen van Lang, die deze week overtuigend voor de derde keer op rij tot ’Speler van de Maand’ bij de Bruggelingen werd verkozen.

‘Alleen Noa Lang kan overmacht Club omzetten in zege tegen Waasland-Beveren’, zo staat boven het wedstrijdverslag van Sporza. Op de website van de VRT valt te lezen dat Lang ‘de uitblinker met dienst met twee doelpunten was’. Lang werd echter niet de man van de match: dat was Beveren-keeper Nordin Jackers. “De doelman excelleerde vooral in de tweede helft met een resem reddingen op loepzuivere kansen voor onder meer Bas Dost, Hans Vanaken, Lang en Tahith Chong.”

De conclusie van Bart Lagae van Het Nieuwsblad is veelzeggend. “Er waren eens vijf Belgen, vijf Nederlanders en een Ivoriaan”, schrijft hij op de website van het dagblad. “Eén week na de aanwerving van Nabil Dirar en Tahith Chong experimenteerde Philippe Clement op bezoek bij Waasland-Beveren met een nieuwe type-elf. De slotconclusie is echter dezelfde als de vorige weken: Club is afhankelijk van Noa Lang. Lang-kort-lang. Dat was Waasland Beveren-Club Brugge in een notendop. Een doelpunt van Noa Lang in het begin van de wedstrijd, een doelpunt van Noa Lang op het eind en tussendoor tachtig minuten waarin Waasland-Beveren wel wilde, maar niet kon.”

“De invloed van de Rotterdammer is zo groot geworden dat Club de neiging heeft ineen te zakken als hij uit de wedstrijd verdwijnt. En dat was precies wat er gebeurde tijdens een periode in de tweede helft.” Lagae wijst erop dat de afhankelijkheid van Lang bovendien betekende dat de andere aanvallende spelers minder uit de verf kwamen. “Bas Dost heeft met vijf doelpunten sinds Nieuwjaar zijn waarde voor Club al bewezen, maar liet op de Freethiel zijn zesde liggen. Chong is straks niet speelgerechtigd in de Europa League en dus zou de voorhoede met Lang, Dost en Chong wel eens de (volledig Nederlandse) type-aanval voor de competitie kunnen worden. Maar uiteindelijk draaide alles weer om Noa Lang", concludeerde Lagae. "Diep in de blessuretijd scoorde hij ook de 0-2.”

Het Nieuwsblad strooit met vijven en zessen en geeft de hoogste beoordeling logischerwijs aan Lang: een acht. “Man van de match: we konden het eigenlijk voor de match al neerpennen. Met een afstandsschot én een doelpunt in de laatste seconde beslissend. Kwam ook met de meeste ideeën.” Ook Het Laatste Nieuws benadrukt hoe belangrijk Lang voor blauw-zwart was. “Uitblinker Noa Lang loodst Club op z’n eentje voorbij Waasland-Beveren en zorgt voor 24 op 24”, verwijzend naar de achtste zege op rij.

“Drie punten en twee goals”, zo luidt het summiere commentaar van Lang op zijn Instagram-account. Onder de publicatie van de aanvaller vallen echter tal van loftuitingen van (voormalige) teamgenoten zoals Ryan Gravenberch, Ruud Vormer, Naci Ünuvar, Mitchel Bakker, Sontje Hansen en Joshua Zirkzee te lezen.