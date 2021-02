Transfer Graziano Hazes naar PSV gaat viraal op sociale media

Zondag, 7 februari 2021 om 08:02 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 11:14

Een plek in de jeugdopleiding van Ajax of Feyenoord ligt met een dergelijke naam meer voor de hand, maar Graziano Hazes, geboren in 2012, heeft voor PSV gekozen. De publicatie van de jongen op sociale media wordt gretig gedeeld. “Ik had de keuze tussen Ajax en PSV. De keuze is op PSV gevallen”, vertelt hij trots.

“Volgend seizoen ben ik speler van PSV Onder-10.” De vraag of hij ook (verre) familie is van de in 2004 overleden volkszanger werd al snel beantwoord. Vader Stanley Hazes is een volle neef van Hazes en tevens een, minder bekende, volkszanger. Nu rest de vraag of de jongen vernoemd is naar Graziano Pellè, die veertien jaar geleden bij AZ neerstreek en uiteindelijk in het tenue van Feyenoord furore maakte.

Dit jongetje speelt komend seizoen bij PSV en hij heet Graziano Hazes. 2021 is gered. pic.twitter.com/Jo0gny64Ig — Sjoerd Mossou (@sjoerdmossou) February 6, 2021

Volgens Sjoerd Mossou, journalist van het Algemeen Dagblad, is ‘2021 gered’ na de bekendmaking van de transfer. Veel Twitteraars vinden het nu al de transfer van het jaar, terwijl anderen zich afvragen wanneer André Pellè bekendmaakt waar hij gaat spelen. Een enkeling voorziet ‘bloed, zweet en tranen’ voor Graziano Hazes in Eindhoven.